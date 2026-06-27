Homenaje
El Puerto de Málaga acogerá un memorial en homenaje a José de Gálvez y al 250 aniversario de la ciudad de San Francisco
Por iniciativa de la Asociación Bernardo de Gálvez, se descubrirá una réplica de una de las campanas que jalonaron los 1.200 kilómetros del Camino Real entre México y Estados Unidos, un proyecto del ministro malagueño de Indias.
El Palmeral de las Sorpresas, en el Puerto de Málaga, será el sitio escogido para que el próximo miércoles, 1 de julio a las 10 de la mañana, se inaugure el Memorial José de Gálvez, el ministro de Indias nacido en Macharaviaya -y tío del virrey de México Bernardo de Gálvez- de quien en 2020 se cumplieron tres siglos de su nacimiento.
Además, este espacio también conmemorará el 250 aniversario de la fundación de la ciudad californiana de San Francisco, a raíz de la creación por dos franciscanos españoles, el 29 de junio de 1776, de la Misión de San Francisco de Asís, también llamada Misión Dolores.
1.200 kilómetros del Camino Real para frenar la expansión de Rusia
En este memorial se descubrirá una campana muy especial: se trata de una iniciativa de la Asociación Bernardo de Gálvez, ya que es una réplica de aluminio de una de las campanas originales que, a partir de 1769 jalonaron otro proyecto del malagueño José de Gálvez: el llamado Camino Real, 1.200 kilómetros de costa entre los actuales México y Estados Unidos, que José de Gálvez puso en marcha para frenar el avance ruso en Alaska.
La iniciativa geopolítica estuvo acompañada por la labor evangelizadora del franciscano Fray Junípero Serra, considerado el apóstol de California, quien fundó 21 misiones, que dieron lugar a las ciudades de Los Ángeles, San Diego, San José, Sacramento o la mencionada San Francisco.
En el año 1906, los estadounidenses recordaron esta huella histórica de España con 90 réplicas de hierro de estas campanas colocadas a lo largo del Camino Real.
La campana vandalizada
Como informó La Opinión, una de estas campanas, tras ser vandalizada, fue retirada en 2019 por la Universidad de California-Santa Cruz, después de que un colectivo de nativos norteamericanos responsabilizara de las matanzas de indígenas en Norteamérica a España.
La retirada fue calificada por la académica de Ciencias María Elvira Roca de «acto infamante» y un paso más «en la destrucción del patrimonio hispano en el interior de Estados Unidos».
La fundición California Bell
Por este motivo, la Asociación Bernardo de Gálvez pidió a la Universidad de California-Santa Cruz esta campana dañada, para restaurarla y colocarla en Málaga; pero, ante la imposibilidad de que llegar a buen puerto la petición, el colectivo encargó una réplica exacta en San Francisco, que se costeó por una cuestación popular -explica a este periódico el académico de la Historia y experto en Bernardo de Gálvez Manuel Olmedo-. Participaron unas 200 personas.
Como curiosidad, la fundición a la que la Asociación Bernardo de Gálvez encargó la réplica es la California Bell, la original que, en 1906, realizó las 90 copias de las campanas españolas.
La Asociación Bernardo de Gálvez ha agradecido en una nota el «mecenazgo» e implicación de la Autoridad Portuaria para hacer realidad este memorial; doble homenaje a José de Gálvez y a la ciudad de San Francisco, nacida de la iniciativa del ministro malagueño.
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