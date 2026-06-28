Detenido en Málaga un hombre tras amenazar de muerte a otro individuo y causar daños con un machete

La Policía Local ha detenido a un hombre en Málaga por, presuntamente, amenazar de muerte a otro individuo y causar daños con un machete de grandes dimensiones, según han informado fuentes de la Policía Local.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 14.40 horas, cuando la sala del 092 recibió un aviso que alertaba de que en la calle Manuel Vargas un hombre con un machete estaba amenazando de muerte a otro individuo.

El machete que portaba el individuo. / Fuentes de la Policía Local

Según fuentes de la policía local, el hombre amenazado logró entrar en un portal mientras su presunto perseguidor iba tras él, hasta su domicilio. Esto llevó a la policía local a activar un dispositivo para lograr localizar al individuo.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, se percataron de los daños ocasionados en la puerta de la vivienda. Varias unidades de la Policía Local fueron movilizadas en busca del individuo.

Daños causados en la puerta de la vivienda / Fuentes de la Policía Local

Más tarde, este fue localizado por una unidad en la Avenida de la Paloma. Según fuentes de la Policía Local, cuando uno de los agentes procedió a bajarse de la unidad, el individuo fue reducido tras, presuntamente, intentar sacar el machete. El individuo portaba un machete de grandes dimensiones, un destornillador y una tijera.

El destornillador y la tijera del individuo que portaba el machete. / Fuentes de la Policía Local

Según fuentes de la Policía Local, tras ser preguntados, ambos individuos manifestaron haber tenido una pelea durante la noche anterior.

El detenido fue sido trasladado a dependencias policiales, quedando a disposición judicial.