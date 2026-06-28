Así se evita en Málaga una fuerte caída de turistas para este verano

Este último fin de semana de junio puede servir de termómetro de lo que será la temporada de verano en Málaga. Estos próximos días estarán marcados por el incremento del 30% en la llegada de turistas extranjeros en algunas aerolíneas, así como el cartel de completo que marcan los hoteles de lujo en Marbella, Málaga capital y otros enclaves del litoral. Pero se alerta de que la afluencia de visitantes internacionales es en este momento el gran flotador que compensa la fuerte caída del turismo nacional, que opta por otros destinos con mejores temperaturas o precios medios más económicos. Los números del pasado invierno justo demuestran esa misma tendencia.

Turistas esperan en una de las zonas de facturación del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. / Álex Zea

Para la patronal hostelera Mahos, estamos en un 2026 marcado "por un inicio complicado". El presidente de este colectivo, Javier Frutos, que también habla como máximo responsable autonómico de su sector y figura como uno de los expertos más reputados del país, defiende que, echando la vista atrás "el mal tiempo y la incidencia del AVE ha condicionado al turismo nacional en el primer tramo".

La incertidumbre por la subida de las hipotecas

"Aún es pronto para sacar conclusiones con este segmento. Es cierto que el internacional está muy fuerte, pero aún queda mucho verano por delante para determinar cuál será el comportamiento del nacional", relata. Si consultamos a los portavoces del sector hotelero en Málaga capital o Marbella, la conclusión es clara: las familias españolas tienen menor liquidez que hace un año por la subida de la cesta de la compra y, sobre todo, la incertidumbre que genera una vivienda cada vez más cara.

El mejor aval para que sector turístico no tema recesos a corto y medio plazo lo aporta el flujo de vuelos en la terminal principal del aeropuerto de Málaga-Costa, que prevé desde este viernes, 26 de junio, y hasta el domingo, 5 de julio, un total de 6.140 vuelos, lo que supone balance dentro de la operación salida "superior al de hace un año".

Un aeropuerto que no deja de romper barreras históricas

Aena apunta que se van a contabilizar 35 vuelos más que en 2025 y remarca que este viernes transitarán hasta 644 vuelos con salida o llegada en Málaga, de los que 507 son internacionales y, el resto, concretamente 137, con conexión con otros aeropuertos nacionales. El único techo para esta infraestructura, como relatan fuentes de Turismo Costa del Sol, lo marcan los accesos por carretera o tren hasta la principal terminal aeroportuaria andaluza, siempre que se cumplan los plazos previstos en cuanto a la ampliación de la misma.

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Ni siquiera alcanzará esa cifra el próximo viernes, 3 de julio, que suma 637 operaciones programadas, de las que 506 son internacionales, una más que este último viernes de junio, y 131 serán nacionales. Este domingo habrá otras 632 operaciones, con 507 tránsitos internacionales, los mismos que este viernes 26. Recordemos que el aeropuerto malagueño ya cerró 2025 con una cifra inédita de pasajeros y este mismo año ya ha batido varios máximos mensuales para toda su serie histórica.