La gran creación de empleo de Málaga no desatasca el paro de los mayores de 45 años: "El reto es recualificar, no hay tiempo que perder"

Málaga viene registrando cifras récord de afiliados en su mercado laboral durante los últimos años pero existen colectivos específicos que, a pesar del significativo aumento del empleo, siguen ancladas en cifras de paro bastante cronificadas que preocupan especialmente a los sindicatos CCOO y UGT y a la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM). Es el caso de los mayores de 45 años que, aunque registra el mejor dato de cotizantes a la Seguridad Social de siempre (362.000 de promedio el pasado año, 15.300 más que en el ejercicio anterior), son el único grupo de edad en la provincia que aún no logra rebajar de forma clara la cifra de parados en relación al inicio de 2020, justo antes del estallido del Covid.

Así lo refleja el último informe del Observatorio Argos de la Junta de Andalucía sobre este segmento de población correspondiente a 2025, publicado estos días, donde se comprueba que Málaga contaba, a cierre del pasado año, con 64.463 parados que superan esa edad (5.000 menos que el año anterior), lo que supone el 58% de todos los desempleados de la provincia (eran entonces 109.875). Esta tasa, dentro de la reducción general del paro, es persistente.

Seis de cada diez parados mayores de 45 años son mujeres, lo que evidencia, según CCOO y UGT, la persistencia de una brecha laboral que tiene origen en cuestiones como la mayor dificultad de ellas para reincorporarse al mundo laboral por su mayor implicación en los cuidados familiares.

En general, el volumen de parados de más de 45 años se ha reducido sensiblemente respecto al máximo que se alcanzó en los peores momentos de la pandemia (la cifra se fue bastante por encima de los 90.000), pero sigue enquistada en los datos que se manejaban en 2019, antes del Covid, con una reducción de un 13% sobre los casi 75.000 que había entonces. Por contra, los otros grupos de edad sí muestran un mayor descenso. La cifra de parados menores de 25 años se ha reducido un 37% respecto a aquel año, mientras que la de desempleados entre los 25 y los 44 años baja más de un 40%.

Las razones que explican esta anquilosada situación de desempleo entre los parados de más edad son complejas, dado que el empleo en sí ha progresado a un ritmo mucho más positivo (en este hecho incluye también la demografía y el progresivo envejecimiento de la población). El número de afiliados en esa edad ha aumentado, de hecho, en más de 83.200 personas desde 2019 en Málaga alcanzando ahora los 362.000. Este significativo crecimiento de casi el 30% en estos años, sin embargo, no ha sido suficiente para reducir en la misma proporción el paro.

Paro de larga duración

Los datos del informe de Argos relativo a 2025 confirman la percepción de que son esas personas de más edad las que sufren el riesgo de que su desempleo se vuelva crónico: del total de parados malagueños mayores de 45 años, más de 36.200 personas (o sea, el 56,1% del total) llevan en el desempleo más de doce meses.

Este paro de larga duración se ceba también más con las mujeres. En Andalucía, el 50% de las mujeres demandantes de empleo mayores de 44 años permanece inscritas más de un año. Esta proporción es menor en el caso de los hombres, con un 43%.

El perfil, en estos casos, es también predominantemente femenino y con tendencia a las cualificaciones más elementales, aunque también hay casos de personas con formación superior que no encuentran acomodo laboral si caen en la rueda del paro a partir de esas edades.

Personal de limpieza, dependientes de comercio, empleados administrativos en general, peones de la construcción y conserjes u ordenanzas son las profesiones más solicitadas por los parados andaluces de 45 años o más a la hora de inscribir su demanda.

Una trabajadora en Málaga. / Álex Zea

Un riesgo de «cronificación»

Los sindicatos CCOO y UGT vienen advirtiendo desde hace años del riesgo de «cronificación» de este desempleo y reclaman políticas activas de empleo eficientes en la búsqueda de un trabajo y una "recualificación" de estas personas.

"Las mujeres, además, se ven más penalizadas porque muchas que tuvieron que dejar el mercado laboral por la maternidad y los cuidados familiares y al final, cuando regresan, encuentran muchas dificultades", comenta la responsable de Empleo y Mujer de CCOO en Málaga, María José Prados. Las centrales sindicales piden también un mayor uso por parte de las empresas de los contratos bonificados, con los que se puede dar cabida a colectivos con más problemas de inserción laboral.

"El porcentaje de este tipo de contratos es mínimo dentro de todos los que se firman", lamenta Prados. A su juicio, el riesgo de cronificación del desempleo a partir de cierta edad es uno de los grandes problemas por resolver. "Tenemos que evitar que aumenten las brechas en el empleo y las desigualdades", añade.

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) reconoce también la necesidad de reducir este volumen de paro. "Los desempleados mayores de 45 años, junto a los jóvenes, son el colectivo con mayor dificultad para la inserción laboral. A pesar de la continua generación de empleo y reducción del paro en Málaga, es este tramo el que mayor cronificación y estancamiento presenta", reconoce la vicepresidenta ejecutiva de la CEM, Natalia Sánchez.

A su juicio, hay que promover políticas activas de empleo y formación continua para posibilitar una mayor capacidad de adaptación y de inserción.

"Nos encontramos ante el reto de la recualificación, de la orientación hacia perfiles críticos y, también, de la conversión de habilidades, especialmente en el entorno digital y tecnológico, en el que muchas veces nos topamos con una brecha; en unos sectores, más que en otros", apunta.

Usuarios en la oficina conjunta del SEPE y el SAE en la barriada de El Palo en Málaga. / Álex Zea

La CEM aboga por promover la adquisición de competencias y la adaptación profesional, tanto dentro de las empresas como fuera. "Podemos estar también perdiéndonos talento, con experiencia, valores y las llamadas ‘habilidades blandas’. Estamos entrando en una fase en la que la tecnología lo está transformando todo, y por supuesto la organización de nuestras empresas y los recursos humanos. Por ello, no tenemos ni un minuto que perder", señala.

La patronal recuerda la importancia de dirigir el desempleo, desde el punto de vista sectorial, a cubrir la falta de perfiles profesionales que sufre la provincia ámbitos concretos. De hecho, la CEM recuerda que Málaga necesita en torno a 20.000 trabajadores en sectores como la construcción, el transporte, la agroindustria o el turismo. "Así que existe margen para orientar la inserción laboral hacia estos campos", expone.

Actuaciones del SAE

El Servicio Andaluz de Enpleo (SAE) dice que las actuaciones en el ámbito de la orientación y la inserción son una "eficaz medida" para promover la empleabilidad de las personas demandantes de empleo. Durante el año 2025 se iniciaron 33.777 Itinerarios Personalizados de Inserción (IPIS) para personas de 45 o más años, siendo una mayoría de mujeres (64,12%). Sevilla, Málaga y Cádiz fueron la que tuvieron más beneficiarios con el 21,5%, 17,8% y 15,3% respectivamente.

También hubo 4.670 personas de 45 o más años (477 en Málaga) que fueron derivadas desde un IPIS al Programa de Acompañamiento a la Inserción con el objetivo de promover su inserción laboral. Estas personas fueron apoyadas intensivamente en las tareas relativas a su candidatura a las ofertas de empleo y durante las etapas iniciales de su incorporación a un puesto de trabajo (los seis primeros meses).