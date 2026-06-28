Málaga se moviliza por Venezuela: el Ayuntamiento recoge este lunes material sanitario para damnificados por los terremotos

El Centro Municipal de Recursos Participativos del Ayuntamiento de Málaga, ubicado en la calle Corregidor Francisco de Molina, 1 (distrito Cruz del Humilladero), acogerá este lunes, 29 de junio, una jornada de recogida de material sanitario organizada por la Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida y la Asociación Civil Somos Integración que será enviado el martes a Venezuela para ayudar a la población afectada por los terremotos registrados el pasado miércoles.

Medicamentos y otros materiales sanitarios

Las personas y entidades interesadas en colaborar podrán llevar el material desde las 9.00 hasta las 20.00 horas. Actualmente, se considera prioritaria la disponibilidad de productos sanitarios para entregarlos en centros hospitalarios de Venezuela, por lo que a través de esta campaña se recogerán medicamentos tanto para atender las urgencias --analgésicos, antibióticos o antipiréticos o antisépticos-- como para enfermedades crónicas, así como suero fisiológico, gasas, apósitos, mascarillas o desinfectantes de manos.

Además, desde la citada agrupación también se solicitan lámparas de emergencia, pilas y linternas.

Minuto de silencio

El Ayuntamiento, a través del Área de Acción Exterior, contactó el pasado viernes con la cónsul general de Venezuela en España, Nancy Lira, para trasladar sus condolencias y ponerse a su disposición para ayudar a las personas afectadas mediante la organización de campañas de recogida de productos y recursos que sean necesarios o a través de la cooperación institucional que pueda paliar los efectos de la tragedia.

Por otro lado, también este lunes, a las 12.00 horas, el Ayuntamiento se sumará a la propuesta de la FEMP y guardará un minuto de silencio en la escalinata exterior del Consistorio como muestra de apoyo y respeto a las víctimas y en solidaridad con el pueblo venezolano.