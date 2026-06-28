Mirando atrás
Manuel Franquelo, el artista de Málaga que alcanzó la perfección
El pintor, grabador, ingeniero y fotógrafo malagueño Manuel Franquelo (1953-2024), premio Nacional de Grabado en 1998, ya es por fin profeta en su tierra gracias a una exposición en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Su familia y amigos hablan de la vida y obra de este gran artista internacional.
Tenía la minuciosidad artesana y el afán de conocimiento del director de cine Stanley Kubrick, a la hora de crear sus obras.
Como recuerda su amigo del colegio y luego alumno, el diseñador malagueño Antonio Herráiz, «sus cuadros y dibujos, de un perfeccionismo extremo e incluso obsesivo, trascienden la realidad». Y de otra faceta de su producción: «suele decirse que sus pinturas parecen fotografías, y sus fotos parecen pinturas».
Se trata del malagueño Manuel Franquelo (1953-2024), autor de una producción reducida pero exquisita, uno de los grandes del arte contemporáneo español que, estos días, por fin es profeta en su tierra con la exposición ‘El lenguaje de las cosas’, una selección de grabados, estampaciones fotográficas y dibujos en el Museo Carmen Thyssen (hasta el 12 de octubre), con la colaboración de su familia.
Precisamente, su viuda, Elena Giner, y su hijo, el también artista Manuel Franquelo Giner, comparten pinceladas de su vida y obra con La Opinión.
Nació Manuel Franquelo, sobrino nieto del fundador de las Cervezas Victoria, en 1953. Su padre, Enrique, era ingeniero de Caminos y su madre, Remedios Lerín, estudió pedagogía y dio clases, aunque la Guerra truncó su vocación.
De niño, vivió en la calle Sebastián Souviron y a partir de los 5 años, en El Limonar. «Y por eso él y su único hermano, Enrique, estudiaron en el Colegio del Palo», cuenta su viuda.
De su paso por el Colegio San Estanislao, su amigo y compañero, el profesor Fernando Rueda, lo recuerda «divertido, siempre con una mueca de sonrisa y una apariencia de estar ‘en Belén con los pastores’, que ocultaba su profundo mundo interior».
De ingeniero de Telecomunicaciones a artista
Tras terminar el colegio, marchó a Madrid a estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones, por influencia de su tío Enrique Lerín, ingeniero de esa rama. «Realmente se aburría, aunque la parte de la electrónica le encantaba», destaca Elena Giner.
En un colegio mayor, por cierto, llegó a tener un cuervo como mascota, razón por la que fue expulsado. Fueron años en los que este joven que tocaba el piano como su madre, además de la guitarra, se interesó por las artísticas portadas de los discos de Jimi Hendrix, «y empezó a dibujar muy bien».
Por eso, dio el ‘gran salto’, y decidió dejar la ingeniería para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. En esos años, además, conocería en sus regresos a Málaga a su futura mujer, con la que se casaría en 1980.
Completó la carrera estudiándola en buena parte por libre. Esa condición le valió una vez un injusto 5 para un examen de Dibujo geométrico de 10. Años después, el profesor de la asignatura, Javier Navarro, le solicitaría un dibujo para un libro.
Los comienzos, difíciles
Y los comienzos, como los de casi todos, fueron difíciles. «Vivíamos en un piso alquilado, y teníamos lo justito, que a veces hasta nos tenían que ayudar los padres», cuenta Elena.
Como recuerda, su marido estuvo unos diez años compaginando las clases que impartía de dibujo en la academia más famosa de entonces de Madrid, la Academia Peña, con su vocación de artista.
En 1983, celebró su primera exposición individual en la desaparecida Galería Heller de la calle Claudio Coello y, cuatro años más tarde, tuvo lugar su primera participación en la Feria ARCO, una constante en su carrera.
De sus obras, cuenta su mujer que eran «muy trabajadas y muy pensadas para que saliera algo de gran calidad». Como ejemplo, explica que si tenía que pintar un cuerpo, «necesitaba que fuera de una piel muy blanca para que se vieran las venas».
«Era un prófugo del hiperrealismo»
Para su hijo Manuel, la obra de su padre, influenciada por Bruno Latour, «no tenía nada que ver con el movimiento hiperrealista, era un prófugo del hiperrealismo; su pintura era una forma de relacionarse con las cosas de una forma íntima».
Va surgiendo así un creador inclasificable, autor de un único cuadro o un único dibujo que va madurando y trabajando durante un año; ajeno a grupos o escuelas, que aplica la reflexión filosófica a la creación artística, y que da prioridad a los objetos insignificantes, de los que es capaz de plasmar el polvo o los arañazos; para hablar «del tiempo, la memoria, la mortalidad», destaca su hijo.
Aunque tardó en darse a conocer, en 1998 gana el Premio Nacional de Grabado, y su obra comenzará a admirarse en el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o Japón, y a estar presente en museos internaciones y colecciones.
En sus creaciones también asomará el ingeniero lleno de ingenio, capaz de crear sus propias herramientas, una inventiva que ya mostraba de niño, recuerda Fernando Rueda.
Un artístico escáner en 3D
Sus últimos 20 años los dedicó además a diseñar un escáner 3D, ‘Lúcida’, para capturar con alta resolución pinturas y bajorrelieves, con los que participó en proyectos para los principales museos del mundo, e incluso para preservar tumbas del Valle de los Reyes, en Egipto.
Fallecido en 2022 tras una larga enfermedad, e inexplicablemente ausente del CAC Málaga, su ciudad natal hace justicia ahora a este gran artista malagueño que, él sí, alcanzó la perfección con creces.
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