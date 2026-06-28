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Muere un motorista tras sufrir un siniestro en los Montes de Málaga

La familia del hombre, de 60 años, había denunciado su desaparición este sábado, y fue a última hora cuando hallaron su cuerpo

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. / 112 ANDALUCÍA - Archivo

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La Opinión

MÁLAGA

Un hombre de 60 años ha muerto tras sufrir un accidente con su moto en los Montes de Málaga.

Según ha concretado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, la familia de la víctima denunció su desaparición el pasado sábado. No fue hasta última hora cuando ha sido hallada la moto en la que circulaba y el cuerpo en un desnivel próximo, concretamente en el kilómetro 24 de la carretera A-7000.

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Efectivos de Bomberos acudieron al lugar para rescatar el cadáver acompañados del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quienes han decretado la defunción del hombre.

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