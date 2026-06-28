Tribunales
Piden internar en un centro psiquiátrico al hombre que intentó asesinar con un hacha a su exnovia de 17 años en Málaga
El fiscal considera que el agresor actuó con las capacidades volitivas anuladas debido a un trastorno psiquiátrico
EFE
Este lunes comienza el juicio popular por el que la Fiscalía de Málaga ha pedido el internamiento del hombre que intentó asesinar a su exnovia de 17 años con un hacha en marzo de 2023 en Torremolinos y que se salvó gracias a que se precipitó desde el balcón de su casa.
Aunque el fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato intentado, allanamiento de morada y quebrantamiento de condena, estima que el acusado ha concurrido en la eximente completa de anomalía psíquica, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.
Por ello, la acusación pública solicita que le imponga una medida de internamiento en un centro psiquiátrico adecuado durante 16 años y nueve meses, además de 13 años de libertad vigilada, con obligación de estar localizable por medios telemáticos y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante el mismo tiempo.
Tenía una orden de alojamiento
Los hechos se remontan al 28 de marzo de 2023 cuando el acusado, a sabiendas de que incumplía una orden de alejamiento con la víctima, fue hasta el domicilio de la misma y se coló dentro hasta que la menor llegó del instituto.
El acusado la esperó durante dos horas y cuando llegó, "con ánimo de acabar con su vida", la golpeó reiteradamente en la cabeza con un hacha de cocina, lo que hizo que la víctima cayera al suelo, desde donde se arrastró hasta la puerta para intentar huir.
No lo consiguió y el procesado le asestó un fuerte golpe en la muñeca y otro por la espalda, para, seguidamente, agarrarla fuertemente por el pelo y continuar con los golpes en la cabeza.
El fiscal destaca que ella no dejó de defenderse en ningún momento y que en un momento dado pudo zafarse de su agresor, corrió hacia el balcón, se agarró a la barandilla y se dejó caer hacia abajo "en un intento desesperado de huir de su agresor y de la muerte segura que le esperaba allí".
La joven cayó desde un balcón
La joven cayó primero desde el balcón de su domicilio -una vivienda en el segundo piso de un edificio residencial de la zona norte de Torremolinos, El Pinillo- a la terraza del bajo, en un toldo que estaba extendido, que amortiguó parcialmente su caída, y finalmente en el suelo, donde fue socorrida por la propietaria de esa vivienda.
La víctima presentaba heridas por arma blanca y contusiones por la caída por lo que tuvo que ser ingresada en el Hospital Clínico de Málaga.
Tras eso, el acusado se fue del edificio por el garaje y en el momento de su detención presentaba lesiones auto infringidas.
El Ministerio Público indica que el acusado cuando cometió los hechos tenía antecedentes psiquiátricos por padecer trastorno obsesivo y compulsivo con brotes psicóticos y tenía totalmente anuladas sus capacidades intelectivas y volitivas debido a la anomalía psíquica.
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