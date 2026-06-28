El primer cementerio público de mascotas de España está en Málaga y acoge mayoritariamente perros y gatos

El cementerio municipal de animales de compañía de Málaga ya ha cumplido dos años. El espacio, que entró en servicio el 24 de junio de 2024, se convirtió con su apertura en el primer cementerio público de mascotas en España, y a día de hoy ya ha prestado un total de 748 servicios.

En estos dos años desde que abrió sus puertas, este equipamiento ha estado gestionado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Parcemasa.

Predominan las incineraciones

En los registros destacan las 673 incineraciones realizadas, de las que 295 han sido individuales y las 378 restantes, colectivas. Además, han sido 65 los animales cuyos restos han sido enterrados en el bosque y otros diez cuyas cenizas han sido depositadas en urnas y enterradas en el jardín habilitado para ello.

Las estadísticas constatan un incremento progresivo de la actividad en este espacio, ubicado en una parcela del Parque Cementerio de Málaga (San Gabriel), aunque tanto las instalaciones como los equipamientos y los servicios que presta son independientes. Actualmente, el Ayuntamiento tiene acuerdos con una quincena de clínicas veterinarias que complementan los servicios contratados directamente por particulares. En lo que va de año han sido 242 los servicios prestados entre ambas vías: 221 incineraciones (93 individuales y 128 colectivas), 15 entierros y seis depósitos de cenizas, tratándose de 163 perros, 71 gatos, seis conejos, un ave y un roedor.

Las mayoría son perros

En cuanto a los animales, los perros son mayoría, con un total de 504, por delante de gatos, que contabilizan 213 servicios. Además, también constan conejos (21), aves (5) y roedores (3), así como un hurón y una tortuga.

Además de cremaciones y entierros, el cementerio también oferta otros servicios como la recogida y traslado de animales fallecidos o la celebración de actos de despedida, además de contar con el apoyo del equipo psicológico de Parcemasa y servir de nexo con veterinarios para cualquier gestión. Igualmente, se promueve la adopción responsable de animales. El objetivo, por tanto, es ofrecer un servicio integral, desde la retirada del animal fallecido y su traslado a la cámara frigorífica específica para animales hasta la gestión de la unidad de enterramiento o la entrega de las cenizas si se opta por la cremación.

El primer cementerio público de mascotas de España está en Málaga y acoge mayoritariamente perros y gatos / L.O

Más de un millón de euros de inversión

El cementerio de animales de compañía, cuya construcción y apertura supuso una inversión de 1.168.846,37 euros, está formado por un edificio de planta circular con una superficie total de cerca de mil metros cuadrados para la atención a la ciudadanía (zona de recepción, despacho administrativo, despacho para veterinarios, sala de entrega de cenizas, aseos y sala de despedidas), un crematorio independiente capaz de albergar animales de hasta 200 kilogramos y, en el exterior, unos jardines para el depósito de las cenizas en urnas y un área habilitada como zona de enterramiento en un entorno natural, ambos en régimen de arrendamiento.

Tanto profesionales como particulares pueden acceder a la información y a toda la cartera de servicios que ofrece este nuevo equipamiento a través de la web https://elparque.es/ y los teléfonos 952 624 104 y 900 500 520, o bien solicitando información al correo electrónico ‘info@elparque.es’ o acudiendo a las oficinas de atención, de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

La puesta en servicio de este equipamiento se enmarca dentro de las acciones que el Consistorio viene implementando para proteger y promover el cuidado de los animales en la ciudad en colaboración con asociaciones y protectoras, y supone dar cumplimiento al compromiso adquirido en el programa de Gobierno municipal 2023-2027.

Para la determinación de las tarifas se han tenido en cuenta los precios aplicados en otros cementerios de mascotas de España y en los crematorios de animales de la provincia, así como el estudio de viabilidad realizado para su puesta en funcionamiento.