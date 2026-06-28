MÁLAGA
El pueblo de Málaga de 500 vecinos que celebrará el 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos como un estado más: estos son los motivos
Las calles de la localidad se llenarán de banderas de barras y estrellas, y el himno americano por su relevancia durante la batalla
Estados Unidos celebra el próximo 4 de julio una de sus fiestas más importantes, el Día de la Independencia. Una jornada que también se conmemorará en Macharaviaya, un pequeño pueblo de Málaga de apenas 500 habitantes que tuvo una importancia crucial en este hito histórico gracias a uno de sus vecinos más ilustres: Bernardo de Gálvez.
Este pueblo blanco de la comarca de la Axarquía celebrará esta efeméride, que este año cumple el 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, como si fuera un estado más.
Banderas, himno americano y recreaciones en la Axarquía malagueña
Para ello, llenará sus calles de banderas de barras y estrellas y el sonido del himno americano, además de distintas recreaciones y actos que parecen sacados de un pueblo tradicional americano en lugar del corazón de la Axarquía malagueña.
Sin embargo, estas celebraciones no se realizan en Macharaviaya por ocio o moda, sino por la importancia histórica que tuvo en el Día de la Independencia su paisano más célebre, Bernardo de Gálvez.
Bernardo de Gálvez y la toma de Pensacola
Todo se remonta a marzo de 1781, cuando la bahía de Pensacola, capital de la Florida Occidental británica, se presentaba como uno de los territorios más difíciles de conquistar y más temidos por la flota española, al haber fallado todas las incursiones que buscaban traspasar el canal de entrada, que estaba fuertemente protegido.
Sin embargo, todo cambió cuando Bernardo de Gálvez, gobernador de la Luisiana española, decidió subirse a su barco y cruzar el canal en solitario bajo el fuego enemigo.
Del canal de Pensacola al Desfile de la Victoria
Parecía una misión suicida, pero consiguió lo que nadie había logrado antes: cruzar sin un rasguño y sobrevivir. Ante esta estampa, el resto de tropas siguieron a Gálvez y Pensacola acabó cayendo, lo que hizo del gobernador una de las figuras más importantes de la victoria del ejército español en la guerra de la Independencia de los Estados Unidos.
Tal fue su relevancia que en el Desfile de la Victoria acabó marchando junto a George Washington por las calles de Filadelfia. Una trascendencia que se plasma también en el propio Capitolio de los Estados Unidos, donde hay colgado un retrato de Bernardo de Gálvez.
La familia Gálvez y el "pequeño Madrid" de Málaga
Pero la importancia de la familia de Gálvez no se reduce a Bernardo, sino que su tío José de Gálvez y Gallardo, I marqués de Sonora, convirtió Macharaviaya en el "pequeño Madrid" al mandar empedrar las calles, construir fuentes que se mantienen hasta la actualidad, ordenar construir la iglesia de San Jacinto sobre la vieja ermita y conseguir el monopolio real para fabricar y exportar naipes a América y Filipinas.
Además, otro de los miembros de la familia, Miguel de Gálvez, embajador en San Petersburgo, logró que Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, declarara el vino dulce de Málaga bebida imperial tras probarlo.
Recreaciones, trajes de época y fuegos artificiales en Málaga
Para celebrar la importancia de la familia Gálvez en la localidad y, sobre todo, la figura de Bernardo en la Independencia de Estados Unidos, Macharaviaya celebra cada 4 de julio todo tipo de actividades para conmemorar esta fecha, como desfiles, recreaciones históricas y degustaciones del hidromiel, bebida muy popular en la época.
En esta cita declarada por la Diputación de Málaga como Fiesta de Singularidad Turística, los vecinos visten sus mejores galas de la época, celebran concursos de trajes de época, proyectan películas documentales, realizan barbacoas tradicionales americanas y lanzan fuegos artificiales para celebrar la impronta de Macharaviaya en Estados Unidos.
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