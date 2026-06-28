Sevilla amarga a Juanma, el PSOE malagueño afronta su comité y el ansiado agosto se desea

En el PP andaluz también hay disidencia. Sui géneris, soterrada, debilita, disimulada, tapada por la abundancia de cargos para repartir, pero obviamente un partido tan grande, más grande que la voluntad del Señor, que diría un castizo hace décadas, no todo el mundo piensa igual. Ni todo el mundo se siente bien tratado o piensa que está en el cargo que le corresponde.

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, arremetió, y con razón en una declaraciones recientes, contra la «prioridad nacional». Es un sentir en una gran parte del PP: que no hay que tragar con eso, dado que es xenófobo e inconstitucional. El efecto fue alterar el clima de silencio y paz espesa de las negociaciones. Sanz marcaba territorio. El cabreo en la oficialidad del PP fue monumental. De monumento feo. Conviene recordar que además del elemento coyuntural, hay otro de fondo: Sanz nunca ha sido de la cuerda de Juanma Moreno, o/y a la inversa. Por muchas razones, de pedigrí, procedencia, facciones antiguas, etc. No llegó Sanz a torpedear las negociaciones pero sí dio una pedrada importante. Lateralmente: no le viene mal al PP que la opinión pública sepa, porque van a tragar, que no les gusta del todo eso de la prioridad. Al primero que no le encanta es a Moreno. En este contexto veremos cómo se desarrolla el pleno de investidura de este lunes 29, discurso de Juanma Moreno, y el martes, votación. Sobre el acuerdo hay mucha rumorología y bastante discreción. Puede que a la hora de leer estas líneas ya todo esté muy avanzado pero a la hora de escribirlas los nervios imperan en un PP que simula tranquilidad. Estos días hay decenas de cargos de la Junta, y de las empresas, que siguiendo las directrices de Presidencia, cogieron vacaciones. Y en ello están estos días, asumiendo que la vuelta al tajo, el nuevo Gobierno, la nueva temporada, empezaría en julio, con flamante Ejecutivo formado. Veremos.

Si Moreno no consigue la investidura por mayoría absoluta el martes, se votará de nuevo el jueves ya necesitando solo mayoría simple.

José Luis Sanz se ha pronunciado contra la «prioridad nacional». | L.O.

En Vox Málaga hay aspiraciones en el caso de que entraran en el Gobierno andaluz.

En el PSOE hay comité director (Andalucía) el viernes 3. Ejes de la oposición a trazar. Calendario de primarias. Una semana después, comité provincial, el día 10. Un buen momento para que los que rajan por lo bajini pidan la palabra. No sucederá. La idea es que a partir de ahora el secretario provincial, Josele Aguilar, tenga más presencia. En la provincia y en la capital. Ya es un hecho que Madrid y Sevilla ven con buenos ojos su candidatura a la alcaldía de Málaga. Además, se quiere visualizar que es un nuevo tiempo. No lo ven así (la necesidad de los nuevos tiempos) los que pronto van recibir la comunicación, si es que su perspicacia no les ha adelantado ya el diagnóstico, de que no van a repetir en las listas al Congreso o Senado. El PSOE quiere también marcar a las claras cuáles son sus mensajes y que, por ejemplo, el otro día en el pleno de Málaga capital cuando salió a colación el asunto de los pisos turísticos y los intereses que presuntamente algunos concejales del PP pudieran tener (sin olvidar -además de José María García Urbano- que en la provincia sí hay políticos con fuertes intereses directa o indirectamente en este sector) el protagonismo no sea solo para la izquierda. Nico Sguiglia abanderó, por vehemencia, y con -mucha razón- y arte para tocar los bemoles, el fortísimo choque con Teresa Porras, que sigue funcionando, en su registro, muy bien dialécticamente. No se van a poner un piso. Tan curtida y veterana ya, le da, en oratoria malaguita, cien vueltas a algunos jóvenes concejales peperos que presentan trazas de pazguatismo si con ella se les compara. El asunto de los pisos turísticos, y si de verdad los que han de implantar la moratoria fetén y no la de engañabobos, quieren hacerlo, promete ser un eje político importante.

En Adelante Andalucía, con el liderazgo de Luis Rodrigo en Málaga, uno de los ocho flamantes parlamentarios que han conseguido en las elecciones regionales, ya se trabaja también para trenzar candidaturas en tantos municipios como se pueda, según fuentes del partido. La ambición es mucha: planean el adelantamiento en no pocos consistorios de la izquierda más tradicional, la nucleada en torno a IU y Podemos, Sumar y sus periódicas uniones y desavencias. Hay en el ambiente un neo andalucismo que esta formación ha captado bien. Un rojerío con menos dogmas, feriante, carnavalero y semanasantero sin complejos. Menos solemnes. Sin obedicencia ni encardinamiento con Madrid. En cualquier caso, lo que une a izquierda y derecha es la necesidad de un descanso y reseteo. Tal vez un agosto de tregua. Agosto, lejano, lejano y solo, parafraseando a Lorca. Atentos.