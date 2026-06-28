Estos son los pueblos de Málaga donde Adelante Andalucía planea presentarse en las municipales: "Queremos entrar en el Ayuntamiento de Málaga"

Adelante Andalucía todavía está aterrizando de su éxito en las andaluzas. No ganaron. Tampoco "echaron a las derechas", que era su principal objetivo. Pero sí consiguieron cuadruplicar sus escaños en la cámara autonómica. Ocho parlamentarios que saben a una dulce victoria en la moral de los miles de simpatizantes que se animaron a apostar por aquella iniciativa de Teresa Rodríguez, que dejó a Podemos sin los 'andalucistas' más arraigados. En este contexto, Málaga ha sido decisiva en la disputa por la absoluta de Moreno. No solo porque Luis Rodrigo se haya hecho con uno de los escaños más cotizados del 17M, sino porque es la primera vez que el partido tiene representación autonómica de la provincia. Y esta avanzadilla no ha sido más que un boceto de su ambición por conquistar territorios de cara a las municipales de 2027. Quieren hacerse un hueco en el Ayuntamiento de Málaga.

A raíz de una entrevista con el nuevo portavoz de Adelante Andalucía, este periódico ha podido saber que el crecimiento de las estructuras de Adelante Andalucía Málaga les permitirá "abrirse la puerta en más pueblos" y constatar que planean presentarse en "todos" o en "casi todos" los municipios. Antonio Carlos Rojas insiste en que todavía estudian el "proceso de transformación" del partido que se inició con la ola del 17M andaluz, pero tiene claro que concurrirán por Mijas, Benalmádena, Fuengirola, Vélez-Málaga y El Rincón, una estrategia que pasa por irrumpir en una Costa del Sol que ya es feudo, casi en su totalidad, del Partido Popular.

Ciudades del interior como Ronda o Cártama también son parte de una táctica política que busca concejalías y alcaldías para consolidar las siglas de Adelante Andalucía en la provincia. Aun así, entrar en el Ayuntamiento de Málaga es para los de José Ignacio García la gran meta de próximo año. Y lo cierto es que ya no queda nada para disputar los sillones de la cámara municipal.

Málaga capital, el bastión de Adelante Andalucía

La formación andalucista encabezada en Málaga por Luis Rodrigo se hizo el pasado 17 de mayo con 31.300 votos en la capital, lo que supone un 11,2% del total escrutado. La capital fue el principal foco electoral de Adelante en la provincia, seguido de Mijas y Rincón de la Victoria, con 2.955 y 2.685, respectivamente.

En el entorno metropolitano sobresalieron Cártama, histórico bastión socialista donde consiguieron 1.317 votos; Villanueva del Trabuco, donde Adelante Andalucía superó el 10% del apoyo; y Serrato, que se hizo con más del 15% de los votos. También destacaron Alameda, Alpandeire y Monda. Pujerra, en la Serranía de Ronda, ha sido la única localidad en toda la provincia de Málaga que no ha votado ni una sola vez a Adelante Andalucía, con un rotundo 0% de votos.

Redes y asambleas vecinales, la fórmula del éxito

La estrategia que Adelante Andalucía tiene prevista para los próximos meses tiene que ver con su labor constante en redes sociales, uno de los puntos fuertes de su partido que les permite conectar con la población más joven, y las asambleas vecinales abiertas al público. "Nuestra esperanza es tener al menos un concejal. Si luego vienen más, pues mejor. Que no viene ninguno, pues seguiremos trabajando igual para Málaga, no hay ningún problema", afirma Rojas a esta cabecera preguntado por la carrera a la alcaldía del Ayuntamiento de Málaga. El portavoz insiste en que "no son políticos profesionales", sino "gente trabajadora que va a hacer política para cambiar y revertir todas las políticas que se han impuesto" en estos 30 años del PP en la ciudad.

Candidaturas al 23M

La fecha de las próximas elecciones municipales no es desconocida. El 23 de mayo de 2027 están llamados a las urnas los vecinos y vecinas de todas las localidades de España. Pero todavía es pronto para saber quiénes conformarán o liderarán las listas. Adelante Andalucía presentó a las pasadas municipales de 2023 una candidatura liderada por Luis Rodrigo en la capital malagueña, el mismo líder que eligieron para las autonómicas del pasado mes de mayo y que ya ha tomado su acta como parlamentario andaluz. El hombre que ha cogido el testigo de sus funciones es Antonio Carlos Rojas, un simpatizante de base que confiesa que le haría "especial ilusión" afrontar la batalla municipal. La militancia dirá.