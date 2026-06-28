Terremoto
Terremoto en Venezuela: los bomberos de Málaga llegan a Caracas para ayudar a los afectados por los terremotos
Los bomberos del Consorcio Provincial de Málaga se encuentran trabajando en la zona de Playa Grande para ayudar tras el terremoto
El dispositivo de bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga ha llegado este pasado sábado a las 11.00 horas al aeropuerto de Caracas para ayudar a los afectados por el terremoto registrado en el país latinoamericano.
Según ha detallado el Consorcio en una nota, los bomberos tuvieron que esperar hasta aproximadamente las 19.00 horas para que se gestionara su salida dirección a la 'zona cero'. Desde entonces, los efectivos desplazados están trabajando en la zona de Playa Grande, Caracas, en varios escenarios con estructuras colapsadas y edificios con estructuras muy dañadas, atendiendo a las indicaciones de dos militares bolivarianos asignados al grupo.
Equipo especializado, material técnico y una unidad canina
El equipo desplazado desde Málaga, formado por una decena de bomberos del CPB especializados en labores de búsqueda y rescate en escenarios de emergencia, está utilizando el dron con una cámara térmica para la supervisión de edificios y la cámara con equipos de sensores de movimiento y ruido con el fin de descartar presencia de vida.
Además de material técnico, la expedición malagueña ha viajado con una unidad canina para localizar posibles víctimas en estructuras dañadas o colapsadas.
Málaga se moviliza por venezuela
Este lunes, 29 de junio, el Centro Municipal de Recursos Participativos del Ayuntamiento de Malaga, ubicado en la calle Corregidor Francisco de Molina, 1 (distrito Cruz del Humilladero), acogerá una jornada de recogida de material sanitario organizada por la Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida y la Asociación Civil Somos Integración que será enviado el martes, 30 de junio, para ayudar a la población de Venezuela afectada por los terremotos registrados el pasado miércoles.
Las personas y entidades interesadas en colaborar podrán llevar el material desde las 9.00 hasta las 20.00 horas. Actualmente, se considera prioritaria la disponibilidad de productos sanitarios para entregarlos en centros hospitalarios de Venezuela, por lo que a través de esta campaña se recogerán medicamentos tanto para atender las urgencias como para enfermedades crónicas, así como suero fisiológico, gasas, apósitos, mascarillas o desinfectantes de manos.
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