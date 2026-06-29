Asesoría a empresas
Afianza amplía presencia en Málaga con la compra de los despachos Gonvel y Easy-Advisors Tech
Las firmas Gonvel y Easy-Advisors Tech se suman a Idea Asesores, primera integración en Málaga de Afianza, que alcanza los 40 profesionales y los 2,6 millones de facturación
La compañía española de servicios profesionales integrales para empresas Afianza ha cerrado la adquisición de Gonvel y Easy-Advisors Tech, dos firmas especializadas en asesoramiento empresarial con sede en Málaga. Con estas operaciones, la compañía refuerza su presencia en Andalucía y consolida su estrategia de crecimiento territorial, con una apuesta específica po la provincia malagueña debido a su dinamismo empresarial.
Afianza suma así Gonvel y Easy-Advisors Tech a Idea Asesores, una consultora especializada en asesoramiento financiero, fiscal, legal y en el área de ESG, con la que la firma inició su desembarco en Málaga en el pasado mes de febrero. La suma de estos tres despachos permite a Afianza contar con más de 40 profesionales y una facturación de más de 2,6 millones.
«Estas dos adquisiciones consolidan nuestra apuesta por Málaga y nos permiten ofrecer una cobertura completa de servicios profesionales en la provincia. Tanto Gonvel como Easy-Advisors Tech aportan equipos con experiencia sólida en áreas clave para nuestros clientes», explica el director general de Afianza, Víctor Torrico.
Durante 2025, Afianza alcanzó los 83,2 millones de euros, un 53% más que en el ejercicio anterior. Actualmente, la compañía cuenta con una plantilla cercana a los 1.200 profesionales presentes en las principales zonas de España.
Perfiles de Gonvel y Easy-Advisors
Gonvel es una firma de servicios profesionales nacida hace 20 años y centrada en asesoramiento jurídico, fiscal y de administración de empresas. Su actividad está estructurada por áreas de especialización (fiscal, administración de empresas, mercantil, procesal, inmobiliario y urbanismo). Entre ellas, cabe destacar su área de urbanismo, donde presta servicios jurídicos en el ámbito del Derecho Público y Privado a numerosas entidades urbanísticas, administraciones públicas, promotoras y constructoras.
Por su parte, Easy-Advisors Tech cuenta con más de 25 años de trayectoria en el asesoramiento a empresas de diferentes sectores económicos. El despacho ha desarrollado una especialización en áreas como asesoramiento fiscal, laboral, legal y contable, además de gestión de subvenciones y campañas de IRPF para residentes y no residentes.
Málaga, un crecimiento empresarial "difícilmente imaginable"
"Málaga ha experimentado un crecimiento empresarial de dimensiones difícilmente imaginables hace años y está posicionada mundialmente como lugar de interés preferente de multinacionales, fondos, grandes corporaciones y emprendedores para implementar y desarrollar proyectos de toda índole, en especial en los campos de la tecnología y desarrollos urbanísticos, y necesita firmas de servicios jurídicos y fiscales con equipos multidisciplinares sólidos, experimentados y altamente especializados y cualificados que puedan prestar esos servicios con la calidad y en los plazos esperados. Integrarnos en Afianza nos permite reforzar todo eso, atender proyectos de mayor envergadura y ofrecer soluciones que antes quedaban limitadas en nuestro alcance", ha apuntado el socio director de Gonvel, Francisco José Velasco.
Por su parte, Daniel Delgado, socio director de Easy-Advisors Tech, ha comentado: “Llevamos 25 años viendo cómo evolucionan las empresas de esta provincia y sabemos que sus necesidades han cambiado mucho. Hoy demandan servicios más complejos, mayor conocimiento técnico y capacidad de respuesta. Sumarnos a Afianza nos coloca en otra posición para competir”, ha manifestado
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