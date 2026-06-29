Afianza amplía presencia en Málaga con la compra de los despachos Gonvel y Easy-Advisors Tech

La compañía española de servicios profesionales integrales para empresas Afianza ha cerrado la adquisición de Gonvel y Easy-Advisors Tech, dos firmas especializadas en asesoramiento empresarial con sede en Málaga. Con estas operaciones, la compañía refuerza su presencia en Andalucía y consolida su estrategia de crecimiento territorial, con una apuesta específica po la provincia malagueña debido a su dinamismo empresarial.

Afianza suma así Gonvel y Easy-Advisors Tech a Idea Asesores, una consultora especializada en asesoramiento financiero, fiscal, legal y en el área de ESG, con la que la firma inició su desembarco en Málaga en el pasado mes de febrero. La suma de estos tres despachos permite a Afianza contar con más de 40 profesionales y una facturación de más de 2,6 millones.

«Estas dos adquisiciones consolidan nuestra apuesta por Málaga y nos permiten ofrecer una cobertura completa de servicios profesionales en la provincia. Tanto Gonvel como Easy-Advisors Tech aportan equipos con experiencia sólida en áreas clave para nuestros clientes», explica el director general de Afianza, Víctor Torrico.

Una vista aérea de Málaga capital. / La Opinión

Durante 2025, Afianza alcanzó los 83,2 millones de euros, un 53% más que en el ejercicio anterior. Actualmente, la compañía cuenta con una plantilla cercana a los 1.200 profesionales presentes en las principales zonas de España.

Perfiles de Gonvel y Easy-Advisors

Gonvel es una firma de servicios profesionales nacida hace 20 años y centrada en asesoramiento jurídico, fiscal y de administración de empresas. Su actividad está estructurada por áreas de especialización (fiscal, administración de empresas, mercantil, procesal, inmobiliario y urbanismo). Entre ellas, cabe destacar su área de urbanismo, donde presta servicios jurídicos en el ámbito del Derecho Público y Privado a numerosas entidades urbanísticas, administraciones públicas, promotoras y constructoras.

Por su parte, Easy-Advisors Tech cuenta con más de 25 años de trayectoria en el asesoramiento a empresas de diferentes sectores económicos. El despacho ha desarrollado una especialización en áreas como asesoramiento fiscal, laboral, legal y contable, además de gestión de subvenciones y campañas de IRPF para residentes y no residentes.

Málaga, un crecimiento empresarial "difícilmente imaginable"

"Málaga ha experimentado un crecimiento empresarial de dimensiones difícilmente imaginables hace años y está posicionada mundialmente como lugar de interés preferente de multinacionales, fondos, grandes corporaciones y emprendedores para implementar y desarrollar proyectos de toda índole, en especial en los campos de la tecnología y desarrollos urbanísticos, y necesita firmas de servicios jurídicos y fiscales con equipos multidisciplinares sólidos, experimentados y altamente especializados y cualificados que puedan prestar esos servicios con la calidad y en los plazos esperados. Integrarnos en Afianza nos permite reforzar todo eso, atender proyectos de mayor envergadura y ofrecer soluciones que antes quedaban limitadas en nuestro alcance", ha apuntado el socio director de Gonvel, Francisco José Velasco.

Una vista panorámica del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga. / L. O.

Por su parte, Daniel Delgado, socio director de Easy-Advisors Tech, ha comentado: “Llevamos 25 años viendo cómo evolucionan las empresas de esta provincia y sabemos que sus necesidades han cambiado mucho. Hoy demandan servicios más complejos, mayor conocimiento técnico y capacidad de respuesta. Sumarnos a Afianza nos coloca en otra posición para competir”, ha manifestado