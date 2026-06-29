El Ayuntamiento de Málaga mantiene las limitaciones al ocio en el Centro y Teatinos pese a la mejora de los niveles de ruido

El Ayuntamiento de Málaga mantendrá las restricciones al ocio y la hostelería en el Centro Histórico y en El Romeral (Teatinos) después de comprobar que han contribuido a reducir el ruido en estas zonas. Así lo recoge un estudio encargado por el propio Consistorio, cinco años después de que ambas fueran declaradas Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS).

Las medidas, en vigor desde enero de 2020, seguirán aplicándose pese a la mejora registrada. Según el informe, el ruido ha bajado sobre todo por la noche, ya que el 92,5% de los puntos donde se realizaron mediciones presentan niveles sonoros más bajos que hace cinco años. La reducción también se aprecia durante el día, en el 75% de las ubicaciones analizadas, y por la tarde, en el 52,5%.

Para elaborar el estudio se tomaron mediciones durante una semana en 48 puntos (41 en el Centro y siete en Teatinos) y se compararon con las realizadas antes de que entraran en vigor las restricciones.

Las limitaciones seguirán en vigor

Pese a la bajada del ruido, el Ayuntamiento considera que aún no es el momento de levantar las restricciones, por lo que mantendrá las medidas que afectan a la hostelería y al ocio en el Centro y El Romeral. Eso sí, deja la puerta abierta a revisar algunas de las limitaciones actuales.

Entre las normas que seguirán en vigor está la imposibilidad de abrir nuevos bares, restaurantes o locales de ocio en estas zonas, salvo los negocios cuya tramitación ya estuviera iniciada antes de que entraran en vigor los planes. También se mantienen los horarios especiales para los establecimientos y las terrazas.

Así, desde las 23.00 horas los locales deberán mantener cerradas puertas y ventanas y contar con una persona encargada de evitar molestias a los vecinos en el exterior. Además, a partir de las 2.00 horas tendrán que dejar de servir bebidas, apagar la música, impedir la entrada de nuevos clientes y desalojar el establecimiento en un máximo de 20 minutos.

Menos sanciones que en años anteriores

Los resultados del estudio fueron analizados este lunes en la mesa de seguimiento de las ZAS, integrada por responsables municipales, representantes de la hostelería, comerciantes y asociaciones vecinales. En ella también se hizo balance de las actuaciones desarrolladas durante el último año para controlar el cumplimiento de las restricciones.

En lo que va de 2026, el Área de Comercio ha realizado 538 inspecciones en las zonas ZAS relacionadas con ocupaciones de la vía pública, mientras que la Policía Local ha atendido 491 avisos en el Centro y 351 en Teatinos.

Por su parte, la Gestión Tributaria ha tramitado 205 expedientes sancionadores en lo que va de año, una cifra inferior a los 368 registrados durante todo 2025 y muy por debajo de los 872 contabilizados en 2023.

Cinco años de restricciones

Las ZAS del Centro Histórico y El Romeral entraron en vigor en enero de 2020 con el objetivo de reducir la contaminación acústica derivada de la concentración de establecimientos de hostelería y ocio. Desde entonces se han combinado restricciones a nuevas aperturas, limitaciones horarias, controles sobre terrazas, inspecciones policiales y sistemas de monitorización del ruido.

Tras evaluar la evolución de estos cinco años, el Ayuntamiento ha optado por mantener las medidas, al considerar que han contribuido a reducir los niveles sonoros, especialmente durante el horario nocturno.