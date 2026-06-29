Los cameranos festejan sus raíces en un gran encuentro en Málaga

Más de 170 descendientes de la tierra logroñesa de Cameros, patria chica de las grandes familias de la Málaga industrial del XIX como los Larios o los Heredia, se citaron el pasado fin de semana en Málaga, para participar en las V Jornadas de Convivencia del Solar de Tejada, la institución nobiliaria más antigua de España, ligada a la Tierra de Cameros, y de la que forman parte 233 malagueños.

Como informó este periódico, el encuentro tuvo lugar en el Real Club Mediterráneo, fundado por otro descendiente de cameranos, Tomás Heredia Livermore; además de haber contado con otros seis presidentes con las mismas raíces.

Foto de familia de los asistentes a las jornadas organizadas por el solar de Tejada en el Real Club Mediterráneo. / La Opinión

Como informa una nota, en las jornadas intervinieron Fernando de Herrera Hume, alcalde mayor del Solar de Tejada; Agustín Ponce Figuerero, quien ha indexado el archivo histórico del solar; y otros historiadores, entre ellos el profesor Fernando Alonso, que trató de la relación entre los Cameros y Málaga.

El alcalde de Málaga y el alcalde mayor del Solar de Tejada, con algunos organizadores y conferenciantes de las jornadas. / La Opinión

Además, como también dio a conocer este periódico, el profesor malagueño es autor de la reciente obra ‘Forjadores de sueños’ (Ediciones del Genal), el primer libro dedicado a los cameranos que llegaron a Málaga. Fernando Alonso calcula que más de 500 habitantes de esta región montañosa de La Rioja emigraron a Málaga en los siglos XVIII y XIX, y fueron los protagonistas del desarrollo económico, industrial y comercial de la capital.

El regreso de la Virgen de Valvanera a San Agustín, 90 años después

Las jornadas, que fueron clausuradas por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y que incluyeron una comida de hermandad en el Real Club Mediterráneo, tuvo como acto simbólico el domingo 28, el regreso de la Virgen de Valvanera a la iglesia de San Agustín.

Talla de la Virgen de Valvanera, el domingo en la iglesia de San Agustín de Málaga. / La Opinión

Como también informó este diario, la imagen original del XVIII, en la iglesia en la que se enterraron los primeros cameranos que llegaron a Málaga, fue muy dañada en los incendios anticlericales de 1931 y desapareció en 1936, con el estallido de la Guerra Civil.

La nueva talla, gracias a las gestiones de Maite de la Cámara, ha sido sufragada por estos descendientes de los forjadores de Málaga.