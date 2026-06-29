Carlos Conde, concejal de Economía, sobre la entrada en vigor de la tasa de basuras en Málaga: "Está siendo un dolor de cabeza"

El concejal de Economía, Carlos Conde, ha responsabilizado a la Ley estatal de Residuos del retraso en la implantación de la nueva tasa de basuras en Málaga. El edil ha asegurado que la norma “está mal hecha” y ha defendido que el Consistorio no aprobará la ordenanza hasta contar con plenas garantías jurídicas y económicas.

Conde ha criticado la redacción de la ley al considerar que dificulta el trabajo de los ayuntamientos. “Cuando nosotros, internamente, tratamos de poner una nueva ordenanza que sea inatacable en los juzgados nos lo ponen muy difícil”, ha afirmado. En esa línea, ha sostenido que la normativa presenta importantes lagunas. “La Ley de Residuos es tan ambigua en algunos aspectos que nos deja al pie de los caballos”, ha señalado.

El concejal ha insistido en que el Ayuntamiento no asumirá riesgos que puedan comprometer la estabilidad de las cuentas municipales, asegurando que no dará pasos definitivos hasta tener la garantía de que la aplicación de la tasa no provocará problemas presupuestarios. Como ejemplo, ha hecho referencia a la situación del Ayuntamiento de Madrid, inmerso en un proceso de devolución de parte de la tasa tras varias resoluciones judiciales. “El Ayuntamiento de Málaga no se puede plantear una situación como la que le está ocurriendo a Madrid, que se ve en la necesidad de devolver un dinero presupuestado”, ha advertido.

Por ello, ha defendido una postura de prudencia a la hora de elaborar las cuentas municipales. “No vamos a pintar la totalidad de un ingreso en los presupuestos si todavía no tenemos la seguridad de su cobro”, ha afirmado. Conde ha reiterado que el objetivo del equipo de Gobierno es cumplir con la legislación estatal, aunque ha condicionado la aprobación definitiva de la ordenanza a disponer de seguridad jurídica: “Vamos a cumplir la norma estatal del Gobierno de España en el momento en que tengamos garantía jurídica”, afirma el concejal.

Sobre los plazos, el edil ha reconocido que la entrada en vigor de la nueva tasa volverá a retrasarse y ha descartado que pueda producirse durante los próximos meses. “No vamos a llegar al tercer trimestre”, ha concluido.