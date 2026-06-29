La cocina se transforma en el corazón de las casas de Málaga con los servicios clave de Mobalpa

La cocina es hoy el corazón del hogar, y en el Paseo de Sancha de Málaga, Mobalpa es el referente de esa transformación. Al frente de este proyecto, se encuentra Jorge Márquez, un experto en el sector de la cocina con más de 20 años de trayectoria que ha sido testigo de la gran expansión de la firma en España. Charlamos con él sobre las claves de su éxito y el secreto para garantizar la máxima satisfacción del cliente en cada reforma.

Cuentas con más de 20 años de experiencia en el sector de la cocina. Con ese bagaje a tus espaldas, ¿cómo dirías que ha evolucionado el concepto de la cocina en los hogares y cómo te ayuda tu experiencia a anticiparte a lo que busca el cliente hoy en día?

La cocina ha cambiado muchísimo en las últimas dos décadas. Antes era un espacio más independiente y puramente funcional; hoy es un lugar donde la familia convive, comparte momentos y donde se desarrolla gran parte de la vida diaria. Mi experiencia me ha enseñado que cada cliente es diferente, pero también me permite identificar rápidamente tendencias y necesidades. Muchas veces, los clientes vienen con una idea inicial y, gracias a la experiencia acumulada, puedo ayudarles a descubrir soluciones que ni siquiera habían contemplado y que terminan encajando perfectamente con su estilo de vida.

Vuestra tienda está ubicada en una de las zonas más emblemáticas de Málaga. ¿Qué balance haces de vuestra trayectoria aquí y cómo ha conectado el barrio con vuestra propuesta?

El balance es muy positivo. Desde que abrimos nuestras puertas en 2021 hemos tenido la suerte de conectar con un público que valora el diseño, la calidad y la atención personalizada. Málaga es una ciudad en constante crecimiento y nuestra ubicación nos ha permitido formar parte de muchos proyectos ilusionantes. Hemos creado relaciones de confianza con nuestros clientes y eso es, sin duda, uno de los mayores logros que podemos destacar.

Desde su llegada en 2021, Mobalpa ha logrado satisfacer las necesidades de sus clientes / L.O.

¿Cómo es el proceso de ayudar a un cliente a descubrir y averiguar lo que realmente necesita cuando entra en la tienda?

Todo empieza escuchando. Más allá de hablar de muebles o acabados, me interesa entender cómo vive esa persona, cómo utiliza su cocina, cuántos miembros hay en la familia y cuáles son sus prioridades. A partir de ahí, voy guiando la conversación para detectar necesidades que a veces ni el propio cliente ha identificado. El objetivo es que la cocina final no solo sea bonita, sino que funcione perfectamente en su día a día.

El diseño de vuestro espacio está pensado precisamente para que el cliente experimente la marca antes de decidir. ¿Por qué es tan vital que el usuario pueda tocar, abrir y vivir la experiencia de marca en primera persona antes de dar el paso?

Porque una cocina no se compra todos los días. Es una inversión importante y una decisión muy personal. Ver imágenes está bien, pero cuando el cliente puede tocar los materiales, abrir los cajones, comprobar los sistemas de apertura y percibir la calidad de los acabados, entiende realmente el valor del producto. Esa experiencia genera confianza y ayuda a tomar decisiones con mucha más seguridad, sobre todo teniendo la oportunidad de poder ver su cocina con la realidad virtual. Puede experimentar su cocina inmerso en ella gracias a las ultimas tecnologías disponibles en Mobalpa.

Las tecnologías de Mobalpa permiten satisfacer mejor las necesidades de sus clientes / L.O.

Como expertos, ¿qué aporta y cómo ayuda Mobalpa a crear esa armonía visual y funcional para que la cocina sea el verdadero corazón de la casa?

Lo que más me gusta de Mobalpa es su capacidad para personalizar cada proyecto. No trabajamos con soluciones estándar, sino que diseñamos espacios adaptados a cada hogar y a cada familia. Eso nos permite conseguir una armonía entre diseño y funcionalidad que convierte la cocina en un espacio cómodo, práctico y estéticamente integrado con el resto de la vivienda. Al final, buscamos que la cocina sea un lugar donde apetezca estar.

Es llamativo ver cómo los clientes destacan la atención recibida. ¿Cómo se consigue mantener ese nivel de dedicación y cuidado al detalle en cada proyecto?

Creo que la clave está en la implicación. Tratamos cada proyecto como si fuera para nuestra propia casa. Dedicamos tiempo a conocer al cliente, a resolver sus dudas y a acompañarlo durante todo el proceso. Además, cuidamos mucho los pequeños detalles porque son los que marcan la diferencia. Cuando el cliente siente que realmente te preocupas por su proyecto, la relación cambia completamente.

Mobalpa trata cada proyecto como si fuera suyo. / L.O.

El éxito se mide en la satisfacción a largo plazo. ¿Cuál es vuestro secreto para que el cliente quede feliz no solo el día de la entrega, sino años después?

Pensar siempre a largo plazo. No nos centramos únicamente en el impacto visual del primer día, sino en cómo va a funcionar esa cocina dentro de cinco, diez o quince años. Apostamos por materiales de calidad, soluciones prácticas y una instalación cuidada al detalle. Además, seguimos estando cerca del cliente después de la entrega, porque entendemos que la confianza se construye con el tiempo.

Cuando iniciasteis el proyecto en Málaga, Mobalpa contaba con unas 14 tiendas en España; hoy en día ya van por 25 a nivel nacional. ¿Cómo se vive este crecimiento desde Málaga y qué ventajas le aporta a un cliente local el respaldo de una marca con esta proyección y solidez?

Lo vivimos con orgullo porque refleja el trabajo bien hecho y la confianza que cada vez más clientes depositan en la marca. Para nuestros clientes en Málaga supone contar con la atención cercana y personalizada de un equipo local, pero respaldada por una empresa sólida, con una gran experiencia internacional y una capacidad constante de innovación. Es una combinación que aporta mucha tranquilidad.

Si un malagueño está pensando en cambiar su cocina y busca máxima tranquilidad y asesoramiento, ¿cuál dirías que es el sello inconfundible que se va a llevar si decide confiar su hogar a vuestro equipo del Paseo de Sancha?

Honestidad, cercanía y compromiso. Nuestra forma de trabajar siempre ha sido acompañar al cliente desde el primer momento, escucharlo y buscar la mejor solución para su hogar, no simplemente vender una cocina. Quien confía en nosotros sabe que va a tener un equipo implicado en cada detalle y que vamos a trabajar para que el resultado final supere sus expectativas.

Para más información

Teléfono: 951 43 13 29

Página web: https://www.mobalpa.es/es/tienda/mobalpa-malaga

Ubicación: Paseo de Sancha, 2 Local 2 29016 MALAGA