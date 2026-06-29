Incendio
Cortada en ambos sentidos la calle Victoria por un incendio ocurrido en un ático de la calle Agua
El equipo de bomberos ha movilizado un camión-escala, dos camiones autobomba y un coche de mando para reducir el fuego
El tráfico de la calle Victoria ha quedado cortado en ambos sentidos por un incendio ocurrido en un ático de la calle Agua.
El fuego, que ha dado comienzo alrededor de las 20.40 horas en un antiguo edificio de viviendas cercano al Colegio de Maristas de Málaga, ha provocado que se corte el tráfico de personas y vehículos también en la calle Agua.
Según testimonios de los vecinos, el edificio fue desalojado inmediatamente, sin salir ningún individuo del ático incendiado, dando a entender que no se encontraba nadie en él. Como explican los vecinos, el ático incendiado estaba siendo utilizado como vivienda turística.
Ante la aparición de humo, los vecinos, al percartarse, llamaron a los bomberos y a la policía.
El equipo de bomberos ha movilizado un camión-escala, dos camiones autobomba y un coche de mando para reducir el fuego.
En estos momentos, apenas sale humo en estos momentos, por lo que aparenta estar controlado.
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