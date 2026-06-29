Detenido un hombre por agredir a su pareja dentro de su vivienda en Mijas

Un hombre ha sido detenido en la localidad malagueña de Mijas por agredir presuntamente a su pareja en el interior de la vivienda en la que convivían.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de junio, cuando agentes de la Policía Local del municipio fueron avisados del suceso mediante una llamada de emergencia. En la llamada, la mujer alertaba de que su vecina solicitaba ayuda desde el interior de su vivienda.

Una vez llegaron al lugar de los hechos, los agentes atendieron a la víctima para tranquilizarla. Esta explicó que su pareja, que estaba en estado de embriaguez, la había agredido y le había provocado diversas lesiones, por lo que la trasladaron a un centro sanitario.

Una vez identificado, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones y fue trasladado a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las investigaciones.