La Feria de Málaga 2026 ya tiene cartel: ‘Flores para la Victoria', un diseño de Patricia Castro Bohórquez

‘Flores para la Victoria’, diseñado por Patricia Castro Bohórquez, es el cartel de la Feria de Málaga 2026, que se celebrará este año del 15 al 22 de agosto.

Esta obra ha resultado ganadora del concurso realizado a través del proceso participativo, en el que se presentaron un total de 177 obras. El pasado 24 de junio se abrió el plazo de votaciones, entre los cinco finalistas seleccionados por el jurado del concurso público y hoy lunes 29 de junio se ha cerrado a las 12.00 horas.

La obra galardonada obtiene un premio en metálico de 3.600 euros, mientras que las otras cuatro finalistas reciben un accésit de 600 euros cada una.

Resultados de las votaciones

La obra ganadora, ‘Flores para la Victoria’, ha obtenido un total de 2.584 votos, lo que representa el 38% del conjunto de los votos válidos emitidos de forma popular (6.814). En segundo lugar, se sitúa la obra titulada ‘La Farola de Málaga’ con 2.417 votos (36%).

La tercera posición corresponde al cartel ‘Donde la luz baila’, que suma 1.179 votos (17%); en cuarto lugar, queda la propuesta ‘Feria de Málaga’, con 409 votos (6%); y en quinto lugar, la obra ‘Camisa blanca, chaleco negro, pantalón negro, fajín rojo: verdialero’, que obtiene 225 votos (3%).

El jurado ha estado formado por un equipo multidisciplinar, compuesto por los siguientes miembros: el director general de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Manuel Salazar, como presidente; la galerista Eugenia Benedito; el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido; el comunicador Francisco Javier Jurado; el pintor, escultor y presidente de Aplama, Francisco Jurado; el jefe de Negociado de Fiestas, Juan Antonio Pérez de Villena; el artista plástico y escultor Santiago Picatoste; la artista plástica y gráfica Cristina Soler; el técnico de artes plásticas de la Delegación de Fiestas, Fernando Wilson; y como secretaria, Laura Guerrero, técnica de Administración General de Servicios Operativos, Playas y Fiestas.