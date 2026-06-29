Fito, Henneder y Paco: tres caminos desde la FP de videojuegos en Málaga hacia nuevas profesiones digitales

Es época de matriculaciones. Muchos jóvenes se plantean qué estudiar y la FP es una opción que suma cada vez más alumnos en Málaga. La experiencia de tres malagueños puede servir de inspiración para muchos.

Trabajar en la industria de los videojuegos es el sueño de la veintena de estudiantes que cada curso pasan en Málaga por el máster público de FP en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual. Pero, tras cinco ediciones, es más que evidente que esta formación está generando talento que abre la puerta a un universo laboral mucho más amplio que el ocio.

Tres estudiantes que acaban de graduarse relatan su trayectoria y los tres coinciden en destacar como una de las claves del éxito el lugar en el que se imparte este máster: el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, un ecosistema de empresas en torno a los videojuegos, la realidad virtual y la producción audiovisual.

Seis meses de formación teórica de altísimo nivel y tres de prácticas en empresas de distintos ámbitos conforman estos estudios especializados de FP.

Sergio Banderas, coordinador del máster público de FP en Desarrollo de Videojuegos y RV, durante la graduación de la última edición. / La Opinión

El coordinador y profesor del CPIFP Alan Turing, Sergio Banderas, destaca que en esta quinta edición se confirma la «estrecha colaboración» con las empresas del Polo Digital.

«Nuestra formación está nutriéndose de todo el tejido industrial que hay dentro del Polo y el tejido industrial se está nutriendo de nuestro talento. El sentido de estar aquí es total», explica.

Los estudiantes que pasan por el máster salen con un perfil profesional «muy polivalente» dentro del sector, lo que redunda directamente en su empleabilidad.

«Aunque a todos les gustaría dedicarse a empresas de videojuegos, la realidad del sector es que no hay una empleabilidad muy alta como pasa en otros sectores culturales como el cine o la música», argumenta Sergio Banderas.

Prácticas en distintos sectores para los alumnos del Máster en Videojuegos y RV

De ahí la importancia de que este alumnado de FP realice sus prácticas en empresas de todo tipo pero que manejan las tecnologías que aprenden en el máster como la animación 3D o la Realidad Virtual.

La inserción laboral directa es aproximadamente de un 25% cada año. Son alumnos que se quedan en las empresas en las que realizan las prácticas o que son contratados nada más terminar.

Otro 50%, explica el coordinador, se quedarán por ejemplo este año en la incubadora de emprendimiento de la EOI en el Polo Digital. «Se les da la oportunidad de llevar sus proyectos a emprendimiento y seguir vinculados con la formación e incluso con nosotros porque contaremos con algunos el curso próximo para dar masterclass», añade el docente.

La nota de corte para acceder a este máster es alta, con lo que los estudiantes llegan muy motivados y con ganas de aprender y el tipo de formación también exige una renovación continua al profesorado.

«Lo bueno es que aquí estamos en un entorno que podemos estar constantemente al día de qué es lo que las empresas están demandando», subraya el coordinador de este máster público. La irrupción de la IA supone uno de los retos inmediatos para los docentes, que apuestan por «integrarla para agilizar y mejorar procesos».

Fito Burgos Belgrano (22 años), alumno de la quinta edición del máster de videojuegos

Adolfo Javier, Fito, es uno de los alumnos que acaba de graduarse hace apenas diez días tras cursar este máster de FP en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual. En sus prácticas ha realizado un proyecto al que nunca pensó que su pasión por los videojuegos le llevaría.

Tras cursar el bachillerato tecnológico en un instituto de Teatinos y hacer la Selectividad tenía claro que no quería ir a la Universidad. Lo suyo era la FP.

Escogió el Alan Turing, el único centro específico de FP que hay en Málaga que está especializado en la familia profesional de Informática. Estudió el grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y de ahí al máster, donde no entró a la primera pero sí a la segunda. Era su objetivo.

«Venía de saber la programación que se da en los grados y aquí tocas todos los palos. He estudiado lo que me gusta y me ha encantado por todo, por los profesores y por el sitio. Lo mejor ha sido estar aquí, ser habitante del Polo», comenta Fito.

En sus prácticas, este joven malagueño ha diseñado un videojuego, aunque no uno para que los chavales jueguen en sus ratos libres.

La empresa hispano brasileña Be Byte, con sede en el Polo Digital, le ha dado la oportunidad de crear junto a otros compañeros un videojuego educativo para el ámbito sanitario.

Un videojuego para ayudar a que los niños no tengan miedo de ir al médico

Su equipo, formado por cuatro estudiantes del Alan Turing y uno de CESUR, ha hecho un videojuego para que los niños no le tengan miedo a ir al médico. Un encargo de una localidad brasileña para sus centros de salud.

«El objetivo es que los niños vean, por ejemplo, a través del videojuego, que una vacuna no es un pinchazo sino un súper poder», explica Fito.

En su juego, dirigido a menores entre 5 y 13 años, aparece una mascota virtual tipo ‘Pou’ que protagoniza una historia que tenía que ser muy cercana para los niños brasileños, por lo que la han centrado en el fútbol.

"Que sea un juego que sirva, que va a tener un público que verdaderamente necesita ese juego, hace que lo hagas con más entusiasmo" Fito Burgos Belgrano — Estudiante del Máster de Desarrollo de Videojuegos y RV de FP en Málaga

«El minijuego tiene una parte divertida, por así decirlo, para estar jugando, y una parte informativa. El de la escayola te cuenta que la sierra no corta cosas blandas, sino sólo las duras, para que no tengan miedo», cuenta su creador.

El rol de este alumno en el proyecto ha sido el de productor, coordinando al equipo que finalmente ha sido capaz de crear un videojuego del que ya hay una ‘demo’ jugable.

Fito asegura que lo que más le ha gustado de estas prácticas es trabajar en un proyecto real y con financiación y «el hecho de que sea un juego que sirva, que va a tener un público que verdaderamente necesita ese juego; eso hace que lo hagas con más entusiasmo, con más motivación».

Henneder Vega (22 años), estudiante del Máster en Desarrollo de Videojuegos y RV

Henneder también acaba de graduarse en este máster de FP público. Llegó a España desde Chile con su familia. Su padre buscaba un futuro mejor y encontró en Málaga un trabajo en el ámbito de la informática.

En su país, hizo Bachillerato y luego pasó un año estudiante inglés en Irlanda. Ya en Málaga cursó un grado superior de Animación 3D y Videojuegos en CESUR pero quiso seguir estudiando porque aún no se sentía lo suficientemente formado en videojuegos.

«Me comentaron la opción de este máster público en el Alan Turing y llegué acá», cuenta. Ahora, asegura que ha aprendido mucho y además ha podido ir de Erasmus a Albania durante un mes.

La internacionalización es otra de las apuestas fuertes del Alan Turing, cuyo alumnado realiza parte de las prácticas en empresas de otros países.

Para Henneder también es básico estar en el Polo Digital, «un lugar súper potente de tecnología donde puedes conocer a mucha gente y tener más roce con la industria del videojuego».

Pero la empresa en la que este joven chileno ha realizado las prácticas del máster también le ha abierto nuevas perspectivas más allá de la creación de videojuegos.

XR Experiences, con sede en la calle Larios, se dedica a las visitas turísticas por Málaga con guías profesionales pero también con gafas de realidad virtual para ver, entre otros lugares, la Alcazaba con los ojos de los fenicios o los romanos.

Y ahí es donde encajan los conocimientos de Henneder: «Junto con la IA hemos diseñado y mejorado escenas que no tenían tanto rigor histórico como deberían».

Por otra parte, ha ayudado a diseñar un tótem virtual que XR Experiences está diseñando para los museos a partir de tecnología 3D e Inteligencia Artificial.

«Hemos modelado a Beethoven en 3D y con IA para que tú puedas pulsar un botón y hablarle. Le puedes preguntar sobre su vida o su obra. Puedes ser Beethoven o Picasso», explica el estudiante.

La experiencia le ha sorprendido porque siempre había pensado en hacer videojuegos para jugar, «pero también es verdad que en el ámbito laboral hay que adaptarse a lo que la gente necesita».

Paco Barrionuevo Flores (21 años), alumno del Máster de Desarrollo de Videojuegos y RV de FP en Málaga

Paco llegó al Máster de FP de Videojuegos y Realidad Virtual tras haber pasado por la Universidad. El grado de Matemáticas fue su primera opción pero el primer año ya vio que no era para él.

En el Alan Turing hizo el grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y después pensó que el máster era «la oportunidad perfecta» para profundizar y buscar oportunidades laborales en el mundo de los videojuegos, «que me encanta».

Afirma que la formación teórica le ha permitido profundizar en tecnologías como Unity, un motor de creación de videojuegos, y especializarse.

En las prácticas, entre marzo y junio, ha estado en la empresa Archaitec, dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas para promociones inmobiliarias.

«Creamos un videojuego, por así decirlo, para hacer visitas guiadas a las promociones, para que los clientes puedan verlas en un entorno realista antes de comprar», explica Paco.

Para este alumno, la experiencia le ha hecho darse cuenta de que hay más opciones al margen de crear videojuegos recreativos: «Tengo un poco la batalla interna porque me gusta el proceso artístico pero también sé que hay que trabajar de algo y ganar dinero porque querer vivir de los videojuegos es un poco el mundo de Yupi. En la realidad es casi imposible».

Así que ve muy bien que el máster ofrezca prácticas en este tipo de empresas, para abrir las dos posibilidades: trabajar en esto o emprender por tu cuenta».

Además, Paco valora mucho el que sea la educación pública la que ofrezca este tipo de formación: «Me considero un afortunado porque todo lo que he hecho ha sido desde la pública. Y ahora esto en un tema tan específico como los videojuegos y en Málaga».

Una vez finalizado el máster, estos jóvenes malagueños no descartan ni trabajar para una empresa como Be Byte, XR Experiences o Archaitec o cualquiera de las otras seis en las que este año se han realizado las prácticas del máster: Koneic Films, Unreal Engine, Murciélagos Málaga, Made in Verse, 64 Train y Barleti University. Esta última es una universidad de Tirana (Albania), donde tres alumnos han estado un mes de prácticas Erasmus+ realizando un proyecto de realidad virtual para recorrido turístico de algunas ciudades históricas de Albania.

Los estudiantes también están abiertos a emprender para sacar adelante su propio videojuego con su equipo y asistir a las ferias del sector. Y, por supuesto, en Málaga porque «está haciendo una labor excepcional en el ámbito de los videojuegos, tanto con el Polo Digital como con las ferias».