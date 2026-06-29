La Guardia Civil investiga el accidente en Málaga en el que han muerto tres irlandeses tras despeñarse desde la A-7: colisionaron con otro coche cuando ya habían perdido el control

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del fatídico accidente en el que tres personas fallecieron la pasada madrugada del domingo en la A-7 a la altura de la salida de Cerrado de Calderón, en la zona este de Málaga capital. Según fuentes cercanas al caso, la primera reconstrucción del siniestro establece que el vehículo de los fallecidos, un todoterreno con matrícula alemana, circulaba en sentido Almería con cuatro ocupantes y la persona que iba al volante perdió el control del mismo y se salió de la vía, trayectoria en la que colisionó frontolateralmente con otro vehículo que conducía una mujer de 64 años que sufrió heridas leves.

El impacto, sin embargo, no hizo que el primer vehículo se detuviera. La inercia provocó que se llevara por delante el quitamiedos del lado derecho de la calzada y que el coche se precipitara por el pronunciado desnivel de varios metros de altura. El coche cayó sobre el último tramo de la calle Pintor Sánchez Cotán, vía que gestiona la entrada y salida a la autovía desde Hacienda Paredes, en la zona alta de Pedregalejo, y que continuara sin control hasta la rotonda que hay junto al supermercado Aldi, donde finalmente se detuvo.

Hasta allí se trasladaron los servicios de emergencia sobre las 2.38 horas tras las primeras llamadas de los testigos. Los bomberos de Málaga tuvieron que excarcelar los cuerpos dos mujeres y un hombre y un segundo varón de 35 años que fue evacuado al Hospital Regional en estado grave. Las fuentes aseguran que al llegar las primeras asistencias al vehículo, ninguno de los cuatro ocupantes estaba haciendo uso del cinturón de seguridad. Los agentes tratan de determinar por qué perdió el control el conductor de este vehículo. Las fuentes han confirmado que los fallecidos eran irlandeses.

Motorista fallecido en los Montes

Al trágico accidente de la A-7 se ha sumado el fallecimiento de un motorista en el kilómetro 24 de la carretera A-7000, en los Montes de Málaga. La familia de la víctima había denunciado su desaparición el sábado y a última hora del domingo fue hallada la moto en la que circulaba y el cuerpo en un desnivel próximo. La víctima tenía 60 años.