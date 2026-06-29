Izquierda Unida vaticina un pacto de PP con Vox para investir a Moreno: "Mintió durante las elecciones porque va a tragar con la prioridad nacional"

En vísperas del discurso de investidura de Juanma Moreno programado para este lunes 29 y los posteriores debates y votación de los grupos que tendrá lugar el próximo martes 30 de junio, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, se ha vuelto a mostrar convencido de que el Partido Popular hará pactos de gobierno con Vox para volver a hacer presidente de la Junta al político malagueño, alguien a quien señalan por su "hipocresía" y por "aceptar" los postulados de Vox, aunque las declaraciones llegan sin que haya trascendido todavía lo acordado entre ambos partidos.

Valero ha asegurado que Moreno Bonilla "mintió a la gente" en Andalucía durante las elecciones y que "va a tragar" con lo que le plantea Abascal, es decir, la prioridad nacional, "el negacionismo de las violencias machistas" y "el negacionismo climático". El coordinador andaluz ha pedido saber "el precio" de esta posible investidura. "No hay PP bueno, lo que hay es un Abascal y un Moreno Bonilla que comparten modelos de sociedad y modelos de país, porque el conjunto de políticas públicas de Abascal y de Moreno Bonilla son las mismas", ha subrayado.

La "trampa" de la prioridad nacional

IU entiende la propuesta de la prioridad nacional de Vox como "una trampa" y ha criticado la situación de los servicios públicos fruto de la gestión del PP andaluz en la Junta. "Vox señala al vecino de abajo para que no mires al fondo de inversión de arriba. Y Moreno con ella compra ese marco porque le resulta muy útil", ha expresado.

Los de Toni Valero defenderán su labor de oposición en la nueva legislatura andaluza a través del grupo parlamentario Por Andalucía, la formación de izquierdas en la que confluyen siete partidos. El coordinador ha asegurado que lucharán contra un posible "retroceso" en derechos sociales y que pondrán el foco especialmente en los derechos de las personas LGTBIQ+.

"Hay una hipocresía enorme en el Partido Popular, que por la mañana se levanta, levantando la bandera arcoíris, habla de convivencia y respeto y, por la tarde, negocia con la ultraderecha, con quienes quieren acabar con los derechos del colectivo LGTBI", ha señalado. Valero ha reivindicado que el posible gobierno entre PP y Vox en el sur "no es lo que se merece Andalucía".