Josele Aguilar advierte de que 43 centros de salud de la provincia cerrarán por las tardes durante el verano

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha denunciado esta mañana que 43 centros de salud de la provincia prevén cerrar por las tardes durante los meses de verano, según han denunciado los sindicatos, y ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno, que hoy se enfrenta al discurso de investidura y mañana a su respectivo debate y votación, de “volver a echar el cierre a la sanidad pública por las tardes”.

Aguilar ha señalado que estos cierres se producirán desde este lunes 29 de junio y hasta el próximo 13 de septiembre. “Parece que está prohibido enfermar por la tarde en verano”, ha afirmado. El responsable socialista considera “especialmente grave” esta situación en una provincia como Málaga, que en estas fechas ve crecer de manera significativa el turismo. “Cuando más presión asistencial soporta la provincia, el Gobierno andaluz responde recortando horarios y debilitando la atención sanitaria”, ha criticado.

Falta de profesionales

Para el PSOE de Aguilar el principal problema de la sanidad pública andaluza es la falta de personal, una cuestión que, insiste, el PP “sigue sin resolver". El líder de los socialistas en la provincia ha recordado que en los últimos cinco años “más de mil médicos se han marchado de Málaga para trabajar en otras comunidades autónomas o en el extranjero” y acusa a Moreno de expulsar a los profesionales sanitarios de su tierra y de desviar recursos a la privada.

Para el secretario general del PSOE malagueño, el cierre de centros de salud por las tardes “confirma que el PP no tiene voluntad de reforzar la sanidad pública, sino de seguir deteriorándola”. “Todo sigue igual después de las elecciones”, ha concluido.