Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenidos por apropiarse de herenciasPersonas viviendo solas en MálagaDebate de investidura de AndalucíaDetenido por amenazar de muerte con un macheteTres irlandeses fallecidos en un accidenteFP de videojuegos en MálagaImpaco económico del ascensoNuevo estadio de la Rosaleda
instagramlinkedin

Política

Josele Aguilar advierte de que 43 centros de salud de la provincia cerrarán por las tardes durante el verano

El líder del PSOE malagueño señala que estos cierres se producirán desde este lunes 29 de junio y hasta el próximo 13 de septiembre

Josele Aguilar advierte de que 43 centros de salud de la provincia cerrarán por las tardes durante el verano

Josele Aguilar advierte de que 43 centros de salud de la provincia cerrarán por las tardes durante el verano / L.O

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha denunciado esta mañana que 43 centros de salud de la provincia prevén cerrar por las tardes durante los meses de verano, según han denunciado los sindicatos, y ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno, que hoy se enfrenta al discurso de investidura y mañana a su respectivo debate y votación, de “volver a echar el cierre a la sanidad pública por las tardes”.

Aguilar ha señalado que estos cierres se producirán desde este lunes 29 de junio y hasta el próximo 13 de septiembre. “Parece que está prohibido enfermar por la tarde en verano”, ha afirmado. El responsable socialista considera “especialmente grave” esta situación en una provincia como Málaga, que en estas fechas ve crecer de manera significativa el turismo. “Cuando más presión asistencial soporta la provincia, el Gobierno andaluz responde recortando horarios y debilitando la atención sanitaria”, ha criticado.

Falta de profesionales

Para el PSOE de Aguilar el principal problema de la sanidad pública andaluza es la falta de personal, una cuestión que, insiste, el PP “sigue sin resolver". El líder de los socialistas en la provincia ha recordado que en los últimos cinco años “más de mil médicos se han marchado de Málaga para trabajar en otras comunidades autónomas o en el extranjero” y acusa a Moreno de expulsar a los profesionales sanitarios de su tierra y de desviar recursos a la privada.

Noticias relacionadas y más

Para el secretario general del PSOE malagueño, el cierre de centros de salud por las tardes “confirma que el PP no tiene voluntad de reforzar la sanidad pública, sino de seguir deteriorándola”. “Todo sigue igual después de las elecciones”, ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres fallecidos irlandeses al caer un vehículo por un barranco en la A-7 por Málaga
  2. Mafalda, uno de los reyes del campero en Málaga, echa el cierre: 'No podemos abrir
  3. Una de las piscinas naturales más visitadas de Málaga, en este pequeño pueblo de 800 habitantes: una enorme poza con cascadas y senderos
  4. Cientos de personas en la Marcha Cobarde de Málaga: así ha sido el homenaje a Chiquito de la Calzada
  5. La Noche de San Juan toma hoy las playas de la provincia de Málaga con música, júas y actividades
  6. Así se evita en Málaga una fuerte caída de turistas para este verano
  7. El barrio malagueño de Churriana, más cerca de ser una asignatura en Bachillerato
  8. El gran parque acuático gratuito a una hora de Málaga que abre este fin de semana con 1.000 metros cuadrados de atracciones, toboganes enormes y piscinas

Josele Aguilar advierte de que 43 centros de salud de la provincia cerrarán por las tardes durante el verano

Josele Aguilar advierte de que 43 centros de salud de la provincia cerrarán por las tardes durante el verano

Izquierda Unida vaticina un pacto de PP con Vox para investir a Moreno: "Mintió durante las elecciones porque va a tragar con la prioridad nacional"

Izquierda Unida vaticina un pacto de PP con Vox para investir a Moreno: "Mintió durante las elecciones porque va a tragar con la prioridad nacional"

El pueblo costero de Málaga que celebra cada martes su mítico mercadillo con 200 puestos de cosmética, cerámica y ropa: así puedes encontrarlo

El pueblo costero de Málaga que celebra cada martes su mítico mercadillo con 200 puestos de cosmética, cerámica y ropa: así puedes encontrarlo

Málaga tendrá en 2041 a más de 236.000 personas viviendo solas

Málaga tendrá en 2041 a más de 236.000 personas viviendo solas

Los vecinos de Málaga que no quieren ser 'el Lejano Oeste'

Los vecinos de Málaga que no quieren ser 'el Lejano Oeste'

Carlos García Galán: «Las misiones Artemis van a inspirar a millones de niños y niñas en el mundo»

Carlos García Galán: «Las misiones Artemis van a inspirar a millones de niños y niñas en el mundo»

Fito, Henneder y Paco: tres caminos desde la FP de videojuegos en Málaga hacia nuevas profesiones digitales

Fito, Henneder y Paco: tres caminos desde la FP de videojuegos en Málaga hacia nuevas profesiones digitales

La cocina se transforma en el corazón de las casas de Málaga con los servicios clave de Mobalpa

La cocina se transforma en el corazón de las casas de Málaga con los servicios clave de Mobalpa
Tracking Pixel Contents