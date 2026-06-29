Laberinto de toboganes, caídas 'kamikaze' y piscina de olas: así es el mítico parque acuático de Málaga que ofrece "diversión para toda la familia"

Un parque acuático con más de una docena de atracciones de agua con opciones tanto para quienes deseen emociones fuertes como para los que busquen relajarse en el agua. Así es AquaMijas, uno de los entornos de ocio veraniego más emblemáticos de toda Málaga, con 40 años de trayectoria y situado entre Mijas y Fuengirola, que ofrece "diversión para toda la familia en la Costa del Sol".

Así lo aseguran desde el propio parque de atracciones, que cuenta con zona infantil, piscina de olas, jacuzzi y juegos de agua para los más pequeños, además de enormes caídas 'kamikaze', laberintos de toboganes, y gigantescos y serpenteantes tubos.

Kamikaze, Crazy Loop y toboganes para los más atrevidos en Málaga

Entre las opciones para los más atrevidos que ofrece este parque destaca su 'Kamikaze', un vertiginoso tobogán desde el que los usuarios se pueden deslizar a toda velocidad; el 'Crazy Loop', un tobogán de tubo cerrado con efectos luminosos; y el 'Laberinto de toboganes', con dos descensos que se entrecruzan en recorridos de 108 y 92 metros, respectivamente.

"Es una experiencia que hay que probar", señalan desde el parque sobre estas atracciones que se unen a su 'Río Bravo', con bajadas y curvas que incluyen cinco pozas; las 'Pistas Blandas', con cuatro pistas para deslizarse por toboganes y hacer carreras acuáticas; o el 'Río Aventura', para surcar las turbulentas aguas del río con cuevas y bajadas.

Piscina de olas, zona infantil y espacios de relax

Y para toda la familia, este enclave dispone de distintas atracciones perfectas para todos los públicos, como el 'Diver-Dragón', un tobogán descubierto; la 'Isla Lagartos', una zona con juegos de agua para los más pequeños; la piscina infantil 'La Jungla' o la piscina de olas de agua dulce.

Entre sus alternativas de ocio más relajado también se encuentra su 'Jacuzzi', una amplia piscina con chorros de agua y burbujas, o 'el Lago Azul', una piscina donde refrescarse y practicar actividades acuáticas dirigidas por sus monitores.

Horario y ubicación de AquaMijas en Mijas Costa

Todo ello se puede disfrutar durante todo el verano de lunes a domingo en horario de 10.30 a 18.30 horas en el kilómetro 1.016 de la Autovía del Mediterráneo, en Mijas Costa.

Las tarifas para visitar AquaMijas se dividen entre General, para usuarios a partir de 12 años; Junior, de 7 a 11 años; Niño, de 3 a 6 años; y Senior, de más de 65 años.

Precios de las entradas y descuentos del parque acuático

La entrada General se puede adquirir en la web por 32,50 euros, mientras que la Junior tiene un precio de 25 euros; la de Niño, de 18,50 euros; y la Senior, de 25 euros. Los tickets en taquilla física tienen un coste adicional de entre 0,50 euros y 2 euros más que en la web.

Además, el parque dispone de distintas ofertas para residentes, familia numerosa, discapacidad o packs familiares con precios más económicos.

Y para quienes únicamente quieran acudir en horario de tarde, es decir, a partir de las 15.00 horas hasta la hora de cierre, pueden hacerlo en junio y septiembre por 18 euros la General, 13,50 euros la Junior y 11,50 euros la tarifa Niño, mientras que en julio y agosto es de 25 euros la General, 18 euros la Junior y 13,50 euros la Niño.