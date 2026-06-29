Luz verde a la continuidad del servicio ferroviario de proximidad de Málaga-El Chorro-Caminito del Rey

El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado hoy el acuerdo de ampliación del plazo de prestación de los servicios ferroviarios de proximidad, entre los que se encuentra el servicio Málaga-El Chorro-Caminito del Rey.

Esta medida, que se encuentra en el marco de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) en el transporte ferroviario de viajeros, da luz verde a la continuidad de los servicios ferroviarios de proximidad entre Palma del Río y Villa del Río (Córdoba), Madrid-Fuenlabrada-Illescas, Málaga-El Chorro-Caminito del Rey, Murcia-Cartagena y Medina del Campo-Valladolid-Palencia, puestos en marcha desde 2023. Así, la prestación de estos servicios tendrá lugar hasta la finalización del Contrato Administración General del Estado (AGE)-Renfe, incluida su posible prórroga.

En cuanto al servicio Málaga–El Chorro–Caminito del Rey del cual se amplía el plazo, se trata de un servicio sinergiado. Esto significa que está sometido a una OSP que no se presta de manera independiente, sino que se integra dentro de otro servicio ya existente.

De esta forma, comparte parte del trayecto y el material rodante con ese otro servicio, reservando en él un número determinado de plazas para satisfacer la obligación OSP correspondiente, ofertándolas en idénticas condiciones tarifarias que si se hubiera efectuado con circulaciones exclusivamente dedicadas a la prestación de los servicios OSP.

Servicios prestados desde 2023

Estos servicios de proximidad que ahora se amplían han sido prestados sin interrupción desde su puesta en servicio en 2023. En el plazo máximo de cuatro años desde la aprobación de este acuerdo, estos servicios serán revisados, en lo que se refiere a la calificación como obligación de servicio público (OSP).

La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, declaró en su Disposición adicional 109ª nuevas obligaciones de servicio público, denominando servicios ferroviarios de proximidad a aquellos con frecuencias intermedias entre los servicios de cercanías y los servicios de media distancia, cuya funcionalidad es dar respuesta a las necesidades de movilidad cotidiana en las zonas en las que esta exista.

Durante un plazo de tres años, estos servicios se han prestado como una experiencia piloto, ampliable a toda la vigencia del contrato AGE-Renfe, previo acuerdo del Consejo de Ministros, siempre y cuando se cumplan unos determinados niveles de utilización.

Eficiencia del servicio de Málaga

Tras la evaluación de los servicios ferroviarios de proximidad actualmente declarados como OSP, se ha concretado que el servicio físico de la relación Málaga–El Chorro–Caminito del Rey es de muy baja eficiencia. Sin embargo, su servicio sinergiado, al igual que el del resto de relaciones examinadas, se ha considerado eficiente y de ahí su continuidad.

El análisis de la eficiencia se han considerado los tres umbrales adoptados en la declaración de OSP para las relaciones de Media Distancia Convencional, que son los siguientes: umbral de aprovechamiento (viajeros-km / plazas-km), umbral de cobertura económica (ingresos totales / costes totales) y umbral de recurrencia (porcentaje de viajeros que ha utilizado el título multiviaje sobre el número total de viajeros)

Asimismo, se han definido cuatro niveles de eficiencia para los servicios de proximidad, priorizando los indicadores que responden a criterios sociales, aprovechamiento y recurrencia, con el fin de clasificar las distintas relaciones como eficientes o ineficientes. En segundo lugar, se ha introducido el indicador que responde a criterios económicos para distinguir las relaciones de muy baja eficiencia o ineficientes.

¿Qué otros servicios se han ampliado en España?

En concreto, se amplía el plazo de prestación de los siguientes servicios, tras considerarse eficientes:

• Palma del Río–Villa del Río: servicios físicos y sinergiados.

• Madrid–Fuenlabrada–Illescas: servicios físicos y sinergiados.

• Murcia–Cartagena: servicios físicos y sinergiados.

• Medina del Campo–Valladolid–Palencia: servicios físicos y sinergiados.

El servicio ferroviario físico realiza el recorrido previsto dentro de una OSP sin compartir su oferta de plazas ni su explotación con ningún otro servicio o producto comercial. Es decir, el total de las plazas ofertadas en el material rodante da respuesta a un servicio OSP concreto.

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La prestación de los servicios ferroviarios de proximidad responde al compromiso del Gobierno y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el derecho a la movilidad de todas las personas en todaslas regiones del país, tal y como se recoge en la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible.