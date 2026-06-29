Málaga destinará 30 millones para renovar barrios como Las Flores, Lagunillas o Cruz del Humilladero hasta 2030

Las Flores, Lagunillas, Cruz del Humilladero o Capuchinos serán algunos de los barrios que recibirán inversiones dentro del plan Conecta_Málaga, con el que el Ayuntamiento movilizará 30 millones de euros hasta 2030 para renovar calles, mejorar espacios públicos, impulsar el comercio de proximidad y desarrollar proyectos sociales.

El programa, financiado en parte con fondos europeos FEDER, acaba de iniciar su ejecución con 18 actuaciones repartidas por distintas zonas de la ciudad. Aunque el Ayuntamiento presentó un proyecto valorado en 30 millones de euros, la resolución europea concedió finalmente cerca de 12 millones. Pese a ello, el Consistorio ha decidido mantener íntegro el plan y asumir con recursos propios la diferencia, aportando alrededor de 18 millones de euros para que todas las actuaciones previstas puedan ejecutarse.

Esta decisión también responde a la posibilidad de acceder a más financiación europea. Si antes de marzo de 2027 el Ayuntamiento certifica obras por el equivalente al 40% de la ayuda concedida, unos cinco millones de euros, podrá optar al reparto de los fondos que dejen libres aquellos municipios que no alcancen el mínimo del 20% de ejecución exigido por la convocatoria.

Además, la normativa permite incorporar al programa proyectos que ya estaban en marcha, una circunstancia que ha facilitado incluir actuaciones como la regeneración de Lagunillas o la recuperación del Cementerio Histórico de San Miguel.

Los concejales Paco Cantos, Carlos Conde y Penélope Gómez en la presentación del plan Conecta_Málaga / Esperanza Mendoza

Un plan que llegará a una docena de barrios

El plan tampoco se queda en Las Flores y García Grana. Las inversiones se repartirán por otros barrios como La Unión, Santa Marta, Santa Julia, Los Palomares, Capuchinos, El Molinillo, La Merced, La Goleta, San Felipe Neri, El Ejido, La Victoria o Lagunillas-Cruz Verde. En cada uno se llevarán a cabo actuaciones diferentes en función de las necesidades detectadas por el gobierno municipal.

Entre las mejoras previstas hay desde la renovación de calles e infraestructuras hasta la instalación de nuevos puntos limpios o la modernización de zonas comerciales para ayudar al pequeño comercio a atraer clientes. También se renovarán las redes de agua y saneamiento en Las Flores y se pondrán en marcha herramientas digitales para facilitar los trámites con el Ayuntamiento y la participación de los vecinos.

Además de las obras, el plan incluye actuaciones sociales. Una de ellas es Embárriate, un programa pensado para ofrecer actividades deportivas, culturales, educativas y de ocio a jóvenes, especialmente en barrios más vulnerables como Las Flores, Santa Julia, Los Palomares o Cruz Verde-Lagunillas, con el objetivo de favorecer su integración y ofrecer alternativas fuera del horario escolar.

Uno de los proyectos más destacados del plan será la recuperación del Cementerio Histórico de San Miguel. Las obras, que ya cuentan con adjudicatario, contemplan la renovación de todos los viales y zonas peatonales, una nueva pavimentación homogénea, iluminación ornamental y la mejora de la red de pluviales para evitar problemas con el agua de lluvia. Esta actuación forma parte de la estrategia municipal para recuperar espacios patrimoniales y convertirlos en un atractivo cultural y turístico, al tiempo que se mejora su conservación.

Lagunillas encara la recta final de su transformación

La regeneración de la calle Lagunillas y de la plaza Miguel de los Reyes también avanza dentro de este programa. La segunda fase de las obras, con una inversión superior a los 2,4 millones de euros, permitirá culminar la transformación de este entorno del Centro Histórico, con más espacio para los peatones y una mejora integral del espacio público.

El Ayuntamiento tiene de plazo hasta diciembre de 2030 para ejecutar las 18 actuaciones previstas. Además, aspira a obtener más financiación europea si alcanza los objetivos de ejecución marcados por la Unión Europea, lo que permitiría incrementar la inversión destinada a estos barrios.