Málaga reúne en una guía todos los recursos de ayuda para prevenir el suicidio: teléfonos, asociaciones y apoyo a familias

Administraciones y asociaciones de Málaga han reunido por primera vez en una guía todos los recursos disponibles en la provincia para prevenir el suicidio, con el objetivo de darlos a conocer y hacerlos más accesibles a la ciudadanía.

Se trata de un proyecto colaborativo en el que han participado el Ayuntamiento de Málaga, la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, la Diputación, la Universidad de Málaga y las entidades sociales que integran la Mesa Técnica para la Prevención del Suicidio en Málaga. Entre ellas figuran la Asociación Teléfono de la Esperanza, Asociación Alhelí, Asociación Afenes, Gabinete de Psicología de Parcemasa y Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental.

La guía, presentada este lunes en el Patio de Banderas del Ayuntamiento, es gratuita y accesible a toda la población a través de la web https://prevencionsuicidiomalaga.uma.es/ , donde puede consultarse y descargarse en PDF y en formato díptico. Además, está disponible en las páginas web de las entidades que han participado en su creación.

Dónde pedir ayuda ante una situación de riesgo de suicidio

El documento permite consultar dónde pedir ayuda ante una situación de riesgo inminente o si comienzan a aparecer pensamientos relacionados con el suicidio. También recoge todos los recursos asociativos con los que cuenta la ciudad para ayudar tanto a las personas con conductas suicidas o autolíticas como a las de su entorno.

Los autores de la guía insisten en la importancia de dar visibilidad a esta realidad y de proporcionar a familiares y personas allegadas —denominadas supervivientes— el apoyo psicológico y emocional necesario para afrontar la pérdida y el duelo, ya que este proceso puede conducir a situaciones de culpa irracional, estigmatización social, vergüenza o la búsqueda constante de respuestas para intentar comprender lo sucedido.

Presentación de la guía de recursos de prevención del suicidio y promoción de la salud mental en Málaga. / A.T.

Instituciones y asociaciones se unen para romper el tabú del suicidio

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha remarcado la importancia de acabar con el tabú que rodea al suicidio. “Si de las cosas no se hablan, no se conocen y parecen que no existe”, ha señalado el concejal, que ha recordado que el suicidio es la segunda causa de muerte en España.

Asimismo, ha explicado que esta guía es fruto de un “trabajo coordinado” en el que se viene trabajando desde hace varios años y que finalmente estará disponible para toda la ciudadanía a partir de este lunes. También ha resaltado que se trata de un recurso “muy transversal”, puesto que también busca ejercer una labor preventiva y de promoción de la salud mental.

Una guía que se actualizará con nuevos recursos y entidades

En este sentido, el diputado del Tercer Sector de la Diputación, Francisco José Martín, ha destacado que se trata de una guía “activa”, que se irá actualizando con las nuevas incorporaciones que haya. “Vamos todos de la mano y lo importante es trabajar para conseguir que una persona que decide quitarse la vida no lo haga. Que sepa que existen unos recursos y unos lugares donde pueden dirigirse, un teléfono donde puede llamar las 24 horas, unas entidades que pueden atender a sus necesidades y donde las familias pueden acudir”, ha afirmado.

Por su parte, la vicerrectora de Igualdad y Políticas Sociales de la UMA, María José Berlanga, ha subrayado la importancia del trabajo en equipo: “La prevención del suicidio solo puede abordarse desde la cooperación entre instituciones, profesionales y sociedad”.

La vicerrectora ha recordado que la Universidad de Málaga fue pionera en Andalucía al elaborar un plan propio de prevención de la conducta suicida y que ese compromiso se ha visto “reforzado” con la aprobación del segundo Plan de Prevención de la Conducta Suicida para 2025-2027.

Qué hacer cuando aparecen pensamientos relacionados con el suicidio

El delegado territorial de Salud, Carlos Bautista, ha insistido en la importancia de lanzar un mensaje claro: “Sois muy valiosos, pedid ayuda”. Además, ha hecho hincapié en que, cuando esto ocurra, “tenemos que reaccionar y tenemos que estar todos bien coordinados”.

Por último, Berta Moreno, responsable de la guía, doctora en Psicología y profesora de la UMA, ha sido la encargada de detallar cómo funciona este recurso. “El objetivo de la guía es dar a conocer y hacer accesibles a la población aquellos recursos sociosanitarios públicos que existen en la provincia de Málaga para que, en situaciones de vulnerabilidad o de crisis, una persona pueda acceder libremente a ellos”, ha explicado Moreno, que ha vuelto a destacar que detrás de esta iniciativa hay “muchos años de trabajo”.

Según ha detallado, el documento se estructura en dos secciones principales. La primera incluye información sobre dónde llamar o acudir cuando existe riesgo de suicidio. El segundo bloque recopila ocho colectivos vulnerables que pueden presentar un mayor riesgo de suicidio —como las personas con problemas de salud mental o con adicciones— y las 36 entidades de apoyo disponibles para ellos en la provincia.