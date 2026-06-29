Mesa redonda
Manuel Olmedo y Paco Reyero hablarán este jueves de la independencia de EEUU y Bernardo de Gálvez, en La Malagueta
El acto tendrá lugar este jueves, 2 de julio, a las 19 horas en el Centro Cultural La Malagueta, y cierra el ciclo de conferencias 'De Gálvez 250' en Málaga. La entrada es libre hasta completar el aforo
La Opinión
El investigador y vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, Manuel Olmedo, y el periodista y escritor Paco Reyero participarán este jueves 2 de julio a las 19 horas en el centro cultural ‘La Malagueta’ en la última sesión del ciclo 'De Gálvez 250', una iniciativa cultural impulsada por The Hispanic Council junto al Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía.
Bajo el título 'La independencia de Estados Unidos y el papel de Bernardo de Gálvez', la conferencia tiene como objetivo centrarse en una de las figuras centrales en el hito fundacional de los Estados Unidos, y que sitúa Málaga como referencia en la consecución de la independencia en el marco de su 250 aniversario.
En un formato de mesa redonda con el presidente de The Hispanic Council, Daniel Ureña, como moderador, tanto Olmedo como Reyero, se adentrarán no solo en la astucia bélica del héroe malagueño, sino en su pericia como político, gobernador y diplomático y cómo todo ello tuvo un efecto directo en la independencia de las trece colonias del imperio británico.
Un investigador malagueño fundamental
Manuel Olmedo es una de las figuras más reconocidas en la divulgación del legado hispano en Málaga. Vicepresidente y fundador de la Asociación Bernardo de Gálvez, ha desempeñado un papel clave en el rescate de la figura del héroe malagueño.
Su investigación fue fundamental para localizar los dos documentos que resultaron claves para que un retrato de Bernardo de Gálvez, enviado por la Asociación a Washington, fuera colgado en el Capitolio. Pocos días después, De Gálvez era reconocido como Ciudadano Honorario de Estados Unidos.
El gran divulgador del legado español en América
Por su parte, el periodista Paco Reyero se ha dedicado durante gran parte de su vida profesional a potenciar esa labor divulgativa del legado español en América. Ganador del Premio Fernando de Leyba 2024 por su pieza titulada 'Let me Saber', Reyero también se ha centrado en la figura del héroe malagueño sobre quién escribió el libro 'Y Bernardo de Gálvez entró en Washington', una piedra más en la labor divulgativa que ha conseguido destacar la importancia de De Gálvez, clave en la victoria de las Trece Colonias frente a Gran Bretaña.
La sesión es la última del programa de seis conferencias que se ha venido desarrollando desde el mes de abril y que ha tenido como objetivo acercar al público el papel de España -y especialmente de Málaga- en la independencia de Estados Unidos, así como realzar un legado histórico compartido con proyección internacional.
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