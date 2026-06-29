María José Andrade, experta, advierte de la vulnerabilidad del Puerto de Málaga: "el patrimonio portuario es fácil de perder porque no suele estar protegido"

La codirectora del curso de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 'Puerto de Málaga 360º', María José Andrade, ha avisado este lunes en la Sede Tecnológica de Málaga sobre la "vulnerabilidad" de la herencia histórica de los muelles comerciales y ha manifestado que "el patrimonio portuario es fácil de perder porque no suele estar protegido". Así se ha referido en concreto a la "pérdida de la lonja".

En este encuentro, dentro de los 'Cursos de Verano' de la UNIA, se analizan los grandes desafíos urbanos, turísticos e industriales, y se encuentra dirigido por la directora de la Fundación Málagaport, María Pilar Fernández-Fígares, y las titulares de la Universidad de Málaga María José Andrade y Elvira Maeso.

Cómo es el curso 'Puerto de Málaga 360º'

El curso se imparte el 29 y 30 de junio y ha contado con la participación del presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, y la directora de la Sede Tecnológica, Concha Travesedo.

En un comunicado, la UNIA ha señalado que esta cita sobre el Puerto de Málaga "busca descifrar las complejas relaciones entre la actividad comercial del muelle y la propia vida cotidiana de la capital de la Costa del Sol".

Para Andrade, el rescate de estas estructuras arquitectónicas resulta vital para la memoria ciudadana y la economía del futuro. "Este patrimonio tiene un papel crucial en la identidad colectiva y significa una relación importante de las personas con la ciudad", ha explicado.

En este sentido, ha defendido que su reutilización adaptativa es "la llave para proteger los muelles y reactivar zonas que son complicadas para vivir o trabajar", ya que estos espacios tradicionales resultan más económicos de alquilar y actúan como imanes para "atraer talento y nuevas tecnologías".

El auge de los cruceros en el Puerto de Málaga

Con respecto al auge de los cruceros, Andrade se ha mostrado clara ante el debate sobre la masificación: "Han venido para quedarse y son beneficiosos siempre y cuando no obstaculicen el funcionamiento de la propia ciudad ni minimicen el resto de las industrias".

La especialista aboga por gestionar de forma inteligente esta actividad económica para potenciar otros sectores económicos y "aprovechar la fuerza del turismo para mejorar la calidad de vida urbana" a través de nuevos espacios al aire libre.

El encuentro se titula 'El puerto de Málaga en 360º' porque aborda "una integración puerto-ciudad con múltiples capas que abarcan flujos de personas, mercancías o sostenibilidad y requiere un equipo multidisciplinar que trabaje capa por capa", ha aclarado la directora, que ha señalado los objetivos marcados por la Agenda 2030, indicando que el gran examen de las autoridades y operadores es "proteger la horizontalidad y el espacio público del puerto, evitando colmatarlo de construcciones".

Como solución frente al cemento, Andrade apuesta por el modelo denominado 'Green Interface', una interfaz urbana más ecológica diseñada expresamente para que "oxigene la contaminación, aporte sombra y ofrezca un espacio público de calidad para contemplar tanto la actividad portuaria como el frente marítimo y el mar abierto".