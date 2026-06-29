El pueblo costero de Málaga que celebra cada martes su mítico mercadillo con 200 puestos de cosmética, cerámica y ropa: así puedes encontrarlo

Cerámica, artesanía, fruta, verdura, cosmética, ropa, complementos y artículos del hogar. Estos son solo algunos de los productos que se pueden adquirir en uno de los rastros más emblemáticos de la Costa del Sol: el mercadillo de los martes de Nerja.

Este entorno comercial cuenta con cerca de 200 puestos en los que los comerciantes ponen a disposición de la clientela toda clase de productos por apenas unos euros, lo que lo ha convertido en la alternativa perfecta a las grandes superficies y negocios para conseguir artículos de calidad a bajos precios.

Ropa, alimentación, artesanía y productos para el hogar en Málaga

Entre la amplia variedad de opciones que pueden elegir los usuarios destaca la ropa, tanto nueva como de segunda mano, el calzado, los bolsos, los complementos y los artículos de piel.

El mercadillo de los martes de Nerja, uno de los más visitados y admirados de la Costa del Sol / Tripadvisor

A estos se suman sus puestos de alimentación, con especial protagonismo de las frutas, verduras, frutos secos y encurtidos, además del menaje del hogar, decoración, artesanía y cerámica.

Horario y ubicación del mercadillo de Nerja

Otros de los productos más buscados por los visitantes en este lugar son juguetes, artículos para móviles y pequeños electrodomésticos.

Todo ello se puede adquirir todos los martes, a excepción de los festivos, en horario de 8.00 a 14.00 horas. Su ubicación se encuentra en la calle Mirto de Nerja, en el Paraje de Almijara, junto a las urbanizaciones Almijara I y II, a apenas dos kilómetros del centro de la localidad costera.

Rastro de los domingos en Nerja

En este mismo lugar se celebra otro de los mercadillos más emblemáticos de Nerja, su rastro de antigüedades, artículos de segunda mano y artesanía de los domingos, en el que los vendedores locales ofrecen una amplia variedad de productos a precios bajos disponibles en los en torno a 120 puestos que se instalan en el lugar.

Entre la extensa oferta que pueden encontrar sus visitantes en este rastro, que también es conocido como 'Flea Market', destaca su ropa 'vintage', calzado, complementos y otros artículos de moda de todos los estilos, marcas y épocas.

Cerámica, artesanía y coleccionismo en el rastro de los domingos de Nerja

Además, los asistentes pueden adquirir en el lugar cerámicas y artesanía realizada a mano por los propios artistas de la zona, así como juguetes, decoración, muebles, libros, artículos de coleccionismo, menaje del hogar e, incluso, pequeños electrodomésticos.

Rastro de segunda mano y antigüedades de los domingos en Nerja / Ayuntamiento de Nerja

Este rastro está organizado por la ONG 'Club de los Leones', que destina parte de los fondos recaudados a causas benéficas, con lo que se busca apoyar a entidades y asociaciones locales.