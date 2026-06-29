El Puente de Ribera en el Caminito del Rey en Málaga, una de sus construcciones originales, entra en la Lista Roja de Hispania Nostra por su deterioro

La asociación de defensa del patrimonio Hispania Nostra ha anunciado la inclusión en su Lista Roja del Puente de Ribera, una obra de ingeniería construida en 1903 en el acceso sur del Desfiladero de los Gaitanes, que forma parte del conjunto histórico e industrial vinculado al Caminito del Rey en Málaga. "El puente presenta un avanzado estado de deterioro, con el hormigón carbonatado y las armaduras metálicas oxidadas. La ausencia de una intervención para consolidar su estructura amenaza la conservación de uno de los elementos más representativos de la infraestructura hidráulica que dio origen al recorrido del Caminito del Rey", ha comentado el colectivo.

Según recuerda Hispania Nostra, la rehabilitación del Caminito del Rey comenzó en 2014 para recuperar una pasarela de más de tres kilómetros, con tramos de apenas un metro de anchura y suspendida a más de 100 metros sobre el río. Sin embargo, "el deterioro del Puente de Ribera impidió su reutilización, por lo que se instaló sobre él una estructura ligera, suspendida mediante dos cables catenarios y con pavimento metálico tipo trámex, que permite contemplar el puente original y el fondo de la garganta".

"La intervención no incluyó la consolidación de la estructura histórica. Una década después, el hormigón continúa carbonatado y las armaduras oxidadas", expone Hispania Nostra, que reclama "una actuación urgente para frenar su deterioro". "El puente es de propiedad pública y carece de protección legal específica", asevera esta asociación.

Una imagen del Puente de Ribera, en una imagen facilitada por Hispania Nostra. / L. O.

Fundada en 1976, Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública que tiene como objetivo principal la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de España. A través de diversos programas, la asociación promueve la participación ciudadana en la protección y conservación del patrimonio, incluyendo la elaboración de la Lista Roja, que identifica bienes en riesgo de desaparición, y la organización de los Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas.

La Diputación afirma que, aunque no es de su propiedad, ya tiene prevista su rehabilitación obligatoria por parte de la próxima concesionaria

Tras conocerse la noticia, la Diputación de Málaga ha señalado que el puente de Ribera no es propiedad ni de la Diputación ni de los ayuntamientos del entorno del Caminito del Rey, sino que forma parte del patrimonio industrial de la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, que construyó la central hidroeléctrica y las pasarelas del Desfiladero de los Gaitanes, y que fue absorbida posteriormente en 1967 por la Compañía Sevillana de Electricidad.

"Conscientes de su estado de conservación, y para protegerlo del paso de los visitantes y del vandalismo que se producía hasta entonces, los técnicos de la Diputación decidieron construir un puente colgante en paralelo cuando se rehabilitó el Caminito del Rey en el año 2014. A pesar de no ser de su propiedad, pero ante el avance de su deterioro, la Diputación de Málaga ha incluido la rehabilitación del puente de Ribera entre las obras a realizar de forma obligatoria por parte de la próxima concesionaria del Caminito del Rey", ha comentado el organismo supramunicipal, que está presidido por Francisco Salado.

Según la Diputación, en el estudio económico de la nueva concesión (la actual vence el próximo 7 de diciembre) se incluye esta actuación como "obligatoria y prioritaria", con un presupuesto orientativo de 594.500 euros (más IVA), que podría variar cuando se redacte el proyecto técnico de rehabilitación. Este estudio fue aprobado por el pleno de la Diputación el pasado 18 de marzo y posteriormente fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

"La Diputación prevé licitar el nuevo contrato para la concesión y explotación del Caminito del Rey en las próximas semanas y en paralelo comenzar la negociación con la propiedad privada de los elementos más destacados del patrimonio industrial del paraje, como es el caso del Puente de Ribera, para que autorice su rehabilitación con cargo a la concesión", ha apuntado.

El Puente de Ribera, al sur del Desfiladero de los Gaitantes

Hispania Nostra recuerada que el Puente de Ribera fue proyectado por el ingeniero José Eugenio Ribera Dutasta y construido en 1903 para permitir que el canal que recorría la ribera derecha del río continuara hacia el margen opuesto del desfiladero. La infraestructura también facilitaba el paso de los trabajadores y transeúntes vinculados a las instalaciones hidroeléctricas de la zona.

La obra se encuentra en la apertura sur del Desfiladero de los Gaitanes, donde dos paredes rocosas de aproximadamente 200 metros de altura quedan conectadas por este puente-acueducto. La estructura está situada a unos 100 metros sobre el barranco de El Chorro y muy cerca del puente ferroviario.

Otra imagen del Puente de Ribera, en el Caminito del Rey en Málaga. / L. O.

"La dificultad del emplazamiento obligó a utilizar un innovador procedimiento constructivo, ya que la garganta no disponía de apoyos adecuados para instalar los encofrados convencionales. Para levantar la estructura se empleó una falsa cimbra formada por un cable principal tendido entre las dos laderas y una ligera armadura compuesta por viguetas metálicas previamente curvadas", afirma Hispania Nostra.

Los extremos de estas viguetas fueron empotrados mediante hormigón en cajas abiertas directamente en la roca. Sobre los arcos metálicos se construyeron la bóveda, los tabiques, el tablero y las paredes del canal. La estructura integraba además una tubería para conducir el agua y un paso destinado al tránsito de personas.

Andalucía, segunda comunidad con más patrimonio amenazado de España

Hispania Nostra afirma que, con esta incorporación, Andalucía alcanza los 228 bienes incluidos en su Lista Roja y se confirma como la segunda comunidad autónoma de España con mayor número de elementos patrimoniales amenazados, solo por detrás de Castilla y León.

Según esta asociación, la cifra refleja una "situación especialmente preocupante" y evidencia "la magnitud del deterioro que afecta al patrimonio andaluz". Por provincias, Jaén encabeza el listado con 58 bienes, seguida de Granada, con 57, Cádiz y Sevilla, con 28 cada una, Almería, con 20, Córdoba y Málaga, con 16 cada una, y Huelva, con 5.

Una obra de ingeniería suspendida sobre el desfiladero

Más de 1636 bienes amenazados en toda España

Con esta nueva incorporación, la Lista Roja de Hispania Nostra reúne ya 1.636 bienes culturales y naturales en riesgo en todo el país. La cifra evidencia el grave deterioro que afecta a una parte significativa del patrimonio español, amenazado por el abandono, la falta de mantenimiento y la ausencia de medidas que aseguren su conservación.

La Lista Roja identifica y visibiliza estos bienes para alertar sobre su situación y promover actuaciones que eviten su pérdida. La iniciativa también busca impulsar la colaboración entre administraciones, propietarios y ciudadanía para avanzar en su protección y recuperación.