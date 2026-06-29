Una usuaria tira al suelo de un empujón a una médica en el centro de salud de Capuchinos: puñetazos en la puerta, insultos y gritos

Málaga suma un nuevo episodio de violencia en el ámbito sanitario. En este caso, la víctima ha sido una médica del centro de salud de Capuchinos de Málaga, que fue tirada al suelo de un empujón por una usuaria que irrumpió en la consulta mientras atendía a otra paciente. La agresora ha sido condenada a cuatro meses de prisión y cuarenta días de multa tras la celebración de un juicio rápido.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 18 de junio. Según ha informado el Sindicato Médico de Málaga (SMM), una usuaria que había pedido el turno de su cita al llegar tarde no quiso esperar a que la atendieran posteriormente y comenzó a pegar puñetazos en la puerta de la consulta y a insultar a la médica.

La agresora irrumpió en la consulta mientras la facultativa atendía a otra paciente

La paciente, en disconformidad con la decisión de la facultativa de atenderla más tarde, se dirigió a Admisión para solicitar el cambio de médico de familia, como así hizo, según ha explicado el SMM en un comunicado.

Aun así, la mujer regresó a la consulta “irrumpiendo en la habitación mientras la profesional atendía a una paciente” y volvió a “insultarla, gritarle y darle un empujón que la tiró al suelo, provocándole un arañazo en una mano”.

Tras ser avisados por el centro de salud, ocho agentes de la Policía Nacional acudieron al centro de Atención Primaria y se llevaron a la usuaria detenida.

Juicio rápido: Condenada a prisión por insultar y empujar a una médica en Málaga

Ese mismo día, la doctora interpuso la correspondiente denuncia y el viernes 19 de junio se celebró un juicio rápido. La sentencia, según ha detallado el SMM, ha condenado a la agresora a una pena de cuatro meses de prisión por un delito de atentado contra personal sanitario.

Además, ha sido condenada a cuarenta días de multa, con una cuota diaria de diez euros, por un delito leve de lesiones. Asimismo, se ha impuesto una prohibición de aproximación y de comunicación con la facultativa por un periodo de cuatro meses.

Este lunes por la mañana el sindicato médico ha convocado una concentración en la entrada del centro de salud de Capuchinos para denunciar públicamente la agresión y exigir a la Administración “las medidas necesarias” para velar por la seguridad de los trabajadores “antes de que se produzca una desgracia mayor”.

La organización sindical también ha denunciado que en estos primeros seis meses del año ya se han registrado más de veinte agresiones a médicos en la provincia de Málaga. “Es una situación que continúa agravándose cada vez más”, han advertido.

El SMM reclama “medidas de seguridad efectivas”

“Lamentablemente, en los últimos meses no paramos de tener concentraciones semanales por la subida de incidencia de las agresiones a los facultativos en Atención Primaria”, ha señalado María Ángeles Bernal, delegada de Atención Primaria del Sindicato Médico de Málaga.

Bernal ha reclamado que, además de que se implemente el nuevo proyecto de ley que ha anunciado la Consejería de Sanidad sobre las sanciones administrativas, se tomen “medidas de seguridad efectivas”. “Que funcionen las puertas de salida, que haya una vía de escape dentro de las consultas, que funcione el botón antipánico, que funcionen también las cámaras de vigilancia dentro del centro para tener controlada la situación y, sobre todo, que haya medidas de vigilantes de seguridad en los centros sanitarios”, ha subrayado.

La vocal del SMM ha remarcado que es necesario que exista personal de seguridad en todos los puntos de Urgencias y en todos los centros sanitarios, “sobre todo en aquellos que acumulan más incidencia de agresiones”.