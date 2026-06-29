Renfe observa un seguimiento y un impacto reducido de la huelga ferroviaria: el Cercanías de Málaga continúa operando con normalidad

La huelga convocada este lunes por parte de Renfe no ha obtenido el seguimiento esperado. El sindicato, que informaba de la cancelación de 320 alta velocidad, larga y media distancia, ha informado de que el servicio opera "con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria". Por ello, lamentan un seguimiento "reducido" por parte de la plantilla de un 0 % en el turno de noche y un 1,59 % en el de la mañana.

Servicios mínimos

Desde un primer momento se decretaron servicios mínimos durante el día de huelga que permitirán la circulación del 73% de los trenes de alta velocidad, el 65% de los de media distancia y el 75% en hora punta del Cercanías (entre los que se encuentra el de Málaga) y el 50% en el resto de los horarios. Estos porcentajes se traducen en que, según la resolución de dichos servicios mínimos, de los 642 trenes de media distancia programados para este lunes debían circular 420 como parte de estos servicios mínimos; mientras que en el caso de alta velocidad/larga distancia debían hacerlo 262 trenes.

Sin embargo, desde Renfe informan que se han prestado el 100 % de los servicios, tanto los mínimos como el resto, ya que el servicio de trenes comerciales -AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity- se está prestando con total normalidad sin que se haya suprimido ningún tren.

Únicamente señalan un caso puntual, que se ha subsanado sin supresiones para los viajeros, ha sido el de un AVE Barcelona-Madrid (11:00-14:17), que va a salir acoplado a otro AVE que hace el mismo recorrido.

Renfe destaca que no ha cancelado ningún servicio, sino que un porcentaje muy reducido de los que quedaban fuera de los mínimos decretados por el Ministerio se han visto afectados por la huelga.

Trenes de servicio público

En cuanto a trenes de Servicio Público -que engloban Cercanías, Rodalies y Media Distancia- los servicios afectados por la huelga hasta las 9.00 horas han sido del 4,5 %.

Respecto a los dos principales núcleos de Cercanías, el seguimiento en el de Madrid ha sido del 0 %, mientras que en Rodalies la huelga ha afectado al 5,85 % de los servicios.

Seguimiento de la huelga

Con estos datos, Renfe estima que la huelga está teniendo "un seguimiento y un impacto reducido".

En concreto, señala que ha tenido una participación del 0 % de la plantilla del grupo Renfe -que engloba Renfe Operadora, Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Ingeniería y Mantenimiento, Renfe Alquiler Material Ferroviario y Renfe Proyectos Internacionales- en los turnos de noche.

El seguimiento en el conjunto del grupo Renfe, según el mismo texto, también ha sido "mínimo en el turno de mañana, con un 1,59 % de trabajadores que han secundado los paros".

Por sociedades del Grupo Renfe, el seguimiento de la huelga en Renfe Viajeros en el turno de mañana ha sido del 0,7 %; en Renfe Ingeniería y Mantenimiento, un 4,1 % y en Renfe Mercancías, un 0 %.

Convocatoria de huelga

Renfe apunta que continuará ampliando la información en las próximas horas, con datos correspondientes a turnos adicionales de trabajo y a la evolución de las circulaciones en los servicios públicos (Cercanías, Rodalies y Media Distancia) y servicios comerciales.

El Sindicato Ferroviario convocó una huelga de 24 horas en Renfe los días 29 de junio y 15 de julio, coincidiendo con las operaciones salida de las vacaciones de verano, debido a que considera que existe un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 y el "abandono premeditado" del servicio de Mercancías.