La ruta de agua de Málaga con saltos, toboganes y cascadas que acaba en un jacuzzi natural: ubicación y todos los detalles

Los planes que entremezclan naturaleza y agua se convierten durante los meses de verano en los más buscados y realizados por los malagueños para escapar de las altas temperaturas rodeados de los parajes más hermosos. Es lo que ofrece el sendero de Los Cahorros del río Higuerón, en Frigiliana, en el que se pueden encontrar pozas, cascadas, toboganes, saltos de agua e, incluso, un jacuzzi natural.

Esta ruta discurre por el interior del río durante casi la totalidad de los 21 kilómetros que la conforman, lo que permite a quienes la realizan disfrutar de una aventura refrescante repleta de hitos y retos a superar.

Una ruta de dificultad media con rocas, saltos y cuerdas en Frigiliana

Y es que este camino, que se presenta como uno de los más bonitos y llenos de vida de la zona, cuenta con una dificultad media debido a los distintos obstáculos a superar durante el trayecto, con enormes rocas, saltos y zonas de ligera escalada a través de las cuerdas instaladas en el lugar.

Debido a su entorno natural y su recorrido junto al río, este sendero recuerda a su vecina ruta del río Chíllar, aunque en el caso de Los Cahorros la dificultad de su trayecto es mayor.

Cascadas, toboganes naturales y un jacuzzi en plena naturaleza

Por ellos, es una ruta recomendada para los malagueños más preparados gracias a la riqueza natural que alberga durante su camino, sobre todo en su tramo final, donde el río ofrece un mayor caudal y fuerza.

Es en este punto donde surgen diversos saltos de agua, toboganes naturales y enormes cascadas rebosantes de agua cristalina que ofrecen una de las estampas más impresionantes del entorno.

Pero uno de los hitos más destacados de este sendero, y el punto más buscado por los senderistas, se localiza casi al final la ruta. Es ahí donde se esconde un jacuzzi natural formado tras la fuerte caída de una cascada en el interior de una poza. Esto no solo confiere al lugar de una belleza única, sino que lo convierte en la mejor recompensa para quienes han logrado superar los 21 kilómetros repletos de retos y obstáculos.