La tasa de basuras en Málaga: qué es exactamente, cuándo entra en vigor y quién tiene que pagarla

La ya conocida tasa de basuras entrará en vigor en Málaga durante este año 2026 y supondrá un cambio en la forma en la que se financia uno de los principales servicios municipales de la ciudad. Aunque la medida lleva meses sobre la mesa y la ordenanza ya ha superado buena parte de su tramitación, siguen siendo muchas las dudas sobre cómo se calculará el recibo, quién tendrá que asumir el pago o cuánto costará realmente a cada hogar. Una de las cuestiones más sonadas es la de cuándo entrará en vigor esta tasa. Desde el Ayuntamiento aún no hay una respuesta clara, aunque la previsión municipal es que la tasa comience a aplicarse a lo largo de 2026.

Por ese motivo, el primer recibo corresponderá únicamente al periodo comprendido entre su entrada en vigor y el final del ejercicio, por lo que tendrá un importe inferior al de un año completo. Posteriormente, el cobro pasará a tener carácter anual y podrá acogerse a las modalidades de fraccionamiento que contemple el calendario fiscal del Ayuntamiento.

Una tasa obligatoria por ley

La implantación de esta tasa no responde a una decisión exclusiva del Ayuntamiento de Málaga. Su origen está en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a todos los municipios a establecer una tasa o prestación patrimonial específica que cubra el coste real del servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos urbanos.

Hasta ahora, muchos ayuntamientos financiaban parte de ese gasto con cargo a sus presupuestos generales. La nueva normativa cambia ese modelo y establece que el servicio debe ser autosuficiente desde el punto de vista económico, aplicando el principio europeo de "quien contamina, paga". Además del coste de recoger y tratar la basura, la tasa debe cubrir otros gastos asociados, como las infraestructuras, la gestión administrativa o las campañas de concienciación ambiental.

Operarios de Limasam, en plena recogida de basura en Málaga / L.O.

¿Por qué ahora hay que pagar esta tasa?

Aunque para muchos ciudadanos la tasa de basuras pueda parecer un nuevo impuesto, lo cierto es que la recogida y el tratamiento de los residuos siempre han tenido un coste, la diferencia es quién lo financiaba. Hasta ahora, en buena parte de los municipios españoles, incluido Málaga, ese servicio se sufragaba parcialmente con los presupuestos municipales, es decir, con ingresos procedentes de otros impuestos y tasas. La nueva Ley 7/2022 cambia ese modelo y obliga a que la gestión de los residuos cuente con una financiación propia, de forma que la recaudación obtenida mediante la tasa cubra el coste efectivo del servicio.

Según los datos del Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, antes de la entrada en vigor de la ley las tasas municipales apenas cubrían de media el 58% del coste real de la gestión de los residuos en España. El resto debía completarse con recursos de los propios ayuntamientos, una situación que la nueva normativa pretende corregir.

La ley incorpora además el principio europeo de "quien contamina, paga", con el objetivo de que quienes generan los residuos asuman el coste de su recogida y tratamiento y, al mismo tiempo, incentivar una reducción en la producción de basura y un mayor reciclaje.

¿Qué servicios financia realmente el recibo?

Una de las ideas más extendidas es que la tasa sirve únicamente para pagar el paso del camión de la basura, pero el servicio va mucho más allá. El recibo financia la recogida de los residuos, su transporte hasta las plantas de tratamiento, la clasificación y el reciclaje de los materiales recuperables, el tratamiento de la fracción resto, la gestión de los vertederos, el mantenimiento de las instalaciones, la amortización de las inversiones realizadas y buena parte de los costes administrativos asociados al servicio.

La legislación también permite incluir otros gastos relacionados con la prevención y la gestión de residuos, como campañas de sensibilización ciudadana o actuaciones destinadas a fomentar la economía circular. Eso sí, la limpieza viaria no forma parte de esta tasa. Barrer las calles, limpiar plazas o eliminar pintadas corresponde a un servicio municipal distinto que se financia a través de otras partidas del presupuesto del Ayuntamiento.

Contenedores de basura apilados en el antiguo vertedero de Málaga. / L.O

Un recibo diferente según cada vivienda

Una de las principales novedades es que no habrá una cuota única para todos los hogares. El Ayuntamiento ha diseñado un sistema que combina dos variables: el valor catastral del inmueble y el número de personas empadronadas en la vivienda. El valor catastral se utiliza como referencia de la capacidad económica del inmueble, mientras que el número de residentes sirve para aproximar la cantidad de residuos que genera cada hogar. De esta forma, dos viviendas similares podrán pagar importes distintos si tienen diferente ocupación.

El Ayuntamiento de Málaga descartó en su momento finalmente utilizar el consumo de agua como indicador, una opción que se había planteado durante la elaboración de la ordenanza, al considerar que el sistema basado en el Catastro y el padrón ofrecía una mayor seguridad jurídica.

La cuota en la mayoría de los hogares

Las previsiones realizadas por el Ayuntamiento sitúan el coste medio en 129,29 euros anuales por vivienda. Sin embargo, la factura variará en función de las características de cada inmueble. La cuota más baja será de 80 euros al año para viviendas vacías con un valor catastral inferior a 20.000 euros. En el caso de inmuebles con uno o dos residentes y ese mismo valor catastral, el recibo ascenderá a 99,18 euros.

En el extremo contrario, las viviendas con un valor catastral de entre 160.001 y 500.000 euros y siete o más personas empadronadas pagarán 232,44 euros anuales, sin incluir el IVA. Para los inmuebles cuyo valor catastral supere el medio millón de euros se aplicará un porcentaje sobre dicho valor catastral, con distintos tramos según el importe del inmueble.

Los cálculos municipales se han realizado tomando como referencia las 257.760 viviendas existentes en la ciudad, incluidas las de uso turístico. De ellas, 109.615 inmuebles, algo más del 40 % del total, se encuentran en la franja de entre 123,60 y 157,66 euros anuales, por lo que esa será la cantidad que abonará la mayoría de los hogares malagueños.

¿Quién tendrá que pagarla?

La persona obligada a pagar esta tasa frente al Ayuntamiento será, con carácter general, el propietario del inmueble, que es quien recibirá el cargo de la tasa. En las viviendas alquiladas, sin embargo, el coste podrá trasladarse al inquilino si así se recoge expresamente en el contrato de arrendamiento. En caso contrario, será el propietario quien deba asumir el pago. La ordenanza también regula la tasa para locales comerciales, oficinas, establecimientos hosteleros y otras actividades económicas, aunque en estos casos los criterios de cálculo son distintos a los aplicados a las viviendas.

La propia Ley 7/2022 permite que los ayuntamientos establezcan reducciones para determinados colectivos o comportamientos que contribuyan a una mejor gestión de los residuos. En el caso de Málaga, la ordenanza contempla bonificaciones para personas y familias en situación de vulnerabilidad económica, así como descuentos vinculados a prácticas de economía circular, como el uso de los puntos limpios o la participación en sistemas de recogida separada.