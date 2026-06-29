Terremoto en Venezuela: los bomberos de Málaga siguen trabajando en labores de búsqueda y rescatet

Los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga continúan trabajando en Venezuela en labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que sacudieron el país la semana pasada.

El dispositivo de bomberos llegó el pasado sábado a las 11.00 horas al aeropuerto de Caracas, donde estuvieron esperando hasta las 19.00 horas para que se gestionara su salida en dirección a la 'zona cero', donde han estado realizando labores de búsqueda y rescate.

Según han explicado, entre los cascotes de los edificios derrumbados de Caracas, y con la ayuda de los equipos y sensores de ruido y movimiento, se afanan en localizar vidas humanas.

Hallazgos inesperados durante la búsqueda de personas

Así, en esa tarea, se producen hallazgos inesperados, como un perro atrapado entre los escombros de un edificio colapsado, al que han podido rescatar.

Cabe recordar que los efectivos malagueños están utilizando, entre otros medios materiales, un dron con cámara térmica para la supervisión de edificios y una cámara con equipos de sensores de movimiento y ruido para tratar de localizar a personas.

Además de material técnico, la expedición malagueña ha viajado con una unidad canina para localizar posibles víctimas en estructuras dañadas o colapsadas.

Vigilia en Málaga por los terremotos en Venezuela

Ayer, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, trasladó durante un acto de vigilia la solidaridad de la ciudad con el pueblo venezolano tras el terremoto que ha sacudido el país.

Asimismo, anunció que el Ayuntamiento trabaja para que un primer envío de material sanitario pueda salir el próximo martes con destino a las zonas afectadas.