La Universidad de Málaga sanea sus cuentas: redujo su déficit en 2025 de 44,8 a 18,8 millones de euros

La Universidad de Málaga sigue en números rojos. Aun así, la institución pública cerró el ejercicio de 2025 con una mejora "muy significativa" de sus cuentas: en solo dos años ha reducido su déficit estructural en 26 millones de euros, pasando de 44,8 millones en 2023 a 18,8 millones en 2025, según el último balance anual que han compartido este lunes el rector, Teodomiro López, y la gerente, Rosario Gómez, tras la reunión mantenida en el Consejo de Gobierno. Será el Consejo Social el encargado de aprobar las cuentas definitivas este martes.

Esta última transparencia económica confirma una tendencia positiva de los números en apenas tres mandatos del actual equipo de gobierno de la UMA, que ha invitado esta mañana a la reflexión de las cuentas y ha afirmado que la universidad sigue "soportando" una financiación inferior a la media andaluza, algo que les "dificulta alcanzar plenamente el equilibrio económico pese a la mejora conseguida".

López señala que el esfuerzo de su equipo de cara a la corrección del déficit ha sido "importantísimo" y ha sacado pecho de haber sido capaces de reducir un déficit estructural de 45 millones de euros a 18 millones de euros, algo que traduce en un esfuerzo "notable". "Estamos trabajando de manera seria y comprometida, pero lo que llevamos diciendo desde el principio de que la Universidad de Málaga está infrafinanciada, es una realidad objetiva", ha reivindicado el rector de la UMA.

La UMA recibe 495 euros menos por estudiante matriculado que la media andaluza

Pese a la mejora en las cifras, la universidad continúa condicionada por una financiación por estudiante inferior a la media del sistema universitario público andaluz. La UMA recibe 495 euros menos por estudiante matriculado, una reducción del 38,3% respecto a 2023. "Si su financiación por estudiante se hubiera situado en la media, la universidad habría contado con 17,78 millones de euros adicionales en su presupuesto de ingresos, un dato que resulta especialmente relevante porque el déficit estructural de la UMA fue justamente 18,8 millones de euros", ha expresado la gerente de la institución.

En cambio, en la misma comunidad autónoma, hay universidades públicas que tienen un superávit por estudiante. Es el caso de la Universidad de Sevilla, con 88 euros más; la de Granada, con 286; la de Huelva, con 463; y la Universidad de Córdoba, que cuenta con un superávit de 1.000 euros por alumno matriculado. "Quiere decir que un estudiante mío de Torremolinos o de Málaga o de cualquier sitio pero que estudie en la Universidad de Málaga, en relación a esa universidad, no a la media, está aproximadamente 1.500 euros peor financiado que si estuviese estudiando en esa universidad del sistema público andaluz", ha puntualizado el rector.

En este sentido, la UMA no es la universidad pública andaluza con el mayor déficit de financiación por estudiante, sino la Universidad de Almería (UAL), que en el ejercicio de 2025 incrementó esta cifra hasta los 805 euros. Aun así, Málaga vuelve a estar a la cola y se posiciona como la segunda ciudad peor financiada de Andalucía. Le sigue Cádiz, con un déficit de 378 euros; la Pablo de Olavide, con 352; y la de Jaén, con 53 euros de diferencia sobre la media.

Reunión del Consejo de Gobierno de la UMA esta mañana para el balance económico de 2025 / L.O

Una universidad pública que no se corresponde con la ciudad que la alberga

Teo López tiene claro que la financiación que tiene la universidad pública de Málaga no se corresponde con las dimensiones poblacionales de la capital y la provincia que la alberga. El rector ha asegurado que de ser así, la UMA podría incrementar en 20.000 la cantidad de alumnos matriculados en sus aulas, lo que supondría alcanzar los 58.000 estudiantes. "La UMA tenía 38.000 estudiantes el año pasado y Málaga capital ya superó los 600.000 habitantes hace una semana. Fíjense ustedes qué es lo que tiene que crecer la Universidad de Málaga", ha añadido.

El rector ha querido añadir otra reflexión sobre una cuestión que a no pocos potenciales usuarios de la UMA les preocupa sobre las plazas que existen para los diferentes grados: ¿Por qué no hay más plazas?. "Imagínense ustedes que en una facultad de la Universidad de Málaga este año solo pueden entrar 100 estudiantes, que se ha cubierto todo en la primera convocatoria de la PAU, y que, sin embargo, han pedido entrar 200 estudiantes. No les quepa duda que los 100 mejores van a ir a la pública. El problema es el 101 o el 200. El problema es que la Universidad de Málaga podría llegar al 200 y que ahora 100 estudiantes magníficos tienen que estudiar lo que quieren en otra universidad pública de Andalucía o en otra universidad pública de España o si tienen suficiencia económica en una universidad privada en donde, como dice la publicidad de muchas de ellas, no necesitan notas de corte", ha criticado.

En esta línea, López ha recordado que la universidad pública que dirige desde 2023 sigue trabajando en revertir la situación deficitaria en la que se encuentra y ha asegurado que están en el buen camino para conseguirlo.