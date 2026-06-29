Carretera de Cádiz
Los vecinos de Málaga que no quieren ser 'el Lejano Oeste'
La Asociación de Vecinos Voces del barrio Málaga Oeste, que cubre la zona de la Carretera de Cádiz entre la avenida de La Paloma y calle Frigiliana, pide apoyo para la rehabilitación energética de los bloques de Las Delicias, renaturalizar la avenida de Velázquez, más limpieza y desratización, así como podas más sensatas, y un espacio para sus actividades
Entre ocho y nueve mil vecinos viven entre la avenida de La Paloma y la calle Frigiliana, teniendo como límites al norte la avenida de Velázquez, y al sur, la avenida de Sor Teresa Prat.
«A partir de las protestas en 2025 por falta de limpieza, porque estaba todo hecho un desastre, nos reunimos en asamblea de vecinos y vimos que era oportuno asociarnos para intentar mejoras», cuenta la profesora Noelia Pena, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos Voces del barrio Málaga Oeste, nacida oficialmente en enero. El colectivo cubre barrios como Las Delicias, Girón o Haza Onda.
«Yo a esto le llamo el Lejano Oeste. Es como un municipio; no podemos decir que sea algo absolutamente sin ley; pero no alcanza unos mínimos», sentencia el presidente vecinal José Antonio Ortuño, al frente de un colectivo que, recalca, es «apolítico».
En su opinión, el Ayuntamiento se centra en atender «el escaparate de la ciudad», por ser el motor de Málaga el Turismo, «y la parte no visible estamos un poco relegados al segundo plano, aunque los beneficiados son los que están temporalmente en Málaga».
Rehabilitación energética
Para la nueva asociación, uno de los principales objetivos es «la rehabilitación energética» de los bloques de Las Delicias ante una emergencia: «A partir del 2030 entra en vigor una directiva europea por la que toda vivienda que no supere una calificación energética no podrá ser vendida ni alquilada; con lo que todo lo que tú ves alrededor será imposible de legalizar y el valor patrimonial será cero o tendiente a cero».
En su opinión, habría que solucionar «los problemas de aislamiento», cambiar las cubiertas de fibrocemento y aprovechar esa cubierta para que generara energía solar; además de incorporar la aerotermia a las comunidades para producir «agua caliente sanitaria y calefacción».
Y para eso, «hacen falta fondos públicos, porque los vecinos no tiene capacidad», subraya.
Renaturalización de la zona
José Antonio Ortuño cree además que los vecinos están «condenados a cadena perpetua», por padecer el Urbanismo «de los años 60 y 70» que ha dejado pocos espacios libres y verdes.
Por eso, abogan por la renaturalización, empezando por el tramo de avenida de Velázquez que linda con estos barrios. Como remarca el presidente, el Ayuntamiento podía estudiar una solución «como la de calle Cuarteles, con un modelo de pavimento y unas jardineras de 90 por 90, aproximadamente, con arbustos».
Al hilo de esta carencia, Noelia Pena llama la atención sobre una gran extensión de acera con bancos, en la calle Ildefonso Marzo de Las Delicias, que sirve en ocasiones para las asambleas vecinales. «Queremos aquí un área verde, para que sea un espacio más habitable», subraya.
Y casi literalmente a la vuelta de la esquina, se encuentra la plaza Salvador Ponce, un espacio que los vecinos consideran muy desaprovechado, empezando por dos parques infantiles, «que menos atractivos no pueden ser», por los pocos juegos que contienen.
Los vecinos piden más juegos para los niños y, además, que a la plaza vuelvan unos aparatos de gimnasia, así como más bancos.
Quejas por falta de limpieza y podas a destiempo
La plaza, con tipuanas, naranjos cerca y muchas hojas en el suelo, le sirve a la asociación para echar en falta más limpieza, algo que, hacen hincapié, se nota en todos los barrios que cubren. En todo caso, subrayan que las quejas no se refieren a los operarios, sino al operativo.
Por otra parte, la vicepresidenta Noelia Pena llama la atención sobre las numerosas podas a destiempo, así como mal realizadas. Es más, la falta de respuesta de esta área municipal la resume el presidente José Antonio Ortuño: «Ante el Área de Medio Ambiente el distrito se ha rendido», critica.
El responsable vecinal aprovecha para plantear otro problema constante en calle Frigiliana. Como detalla, se trata de un grupo de contenedores en la acera de los impares, que se convierten en inaccesibles para el camión de la basura, por el aparcamiento en doble fila.
«Como el camión no puede hacer la recogida, los contenedores quedan desbordados, y cuando puede acceder el camión, la basura se esparce bajos los contenedores; y luego nos acusan de dar de comer a las ratas», lamenta, al hilo de unas palabras de la concejala de Medio Ambiente Penélope Gómez, informa.
Las ratas, sacadas "a escobazos"
Y este problema, la abundancia de ratas -e insectos también-, sigue sin solucionarse, informan. Por eso, los vecinos han repartido carteles en los comercios, informando del teléfono municipal al que llamar, mientras el presidente describe que, en alguno de ellos, a una rata la tuvieron que «sacar a escobazos».
Y para dar fe del problema, el presidente se coloca junto a una madriguera en el asfalto de calle Ildefonso Marzo, todavía sin sellar por el Ayuntamiento.
Más actividades culturales y un espacio para los vecinos
En otro orden de cosas, la Asociación de Vecinos Voces del barrio Málaga Oeste también reclama más actividades y equipamientos culturales en la zona, «porque para ir a cualquier acto cultural tenemos que salir del barrio», apunta Noelia Pena, que de paso recuerda que la biblioteca más próxima, la de El Torcal, «no abre todas las tardes».
Clases de yoga, tertulias literarias, talleres de escritura creativa, las mismas reuniones vecinales... la vicepresidenta enumera actividades que el colectivo podría potenciar, pero que son imposibles porque carece de espacio municipal alguno para celebrarlas.
«Ni siquiera nos permiten usar el tablón de anuncios» del centro social Girón-Las Delicias», apunta José Antonio Ortuño, que recuerda que la respuesta municipal a que se presenten al concurso de Participación Ciudadana, para optar a un espacio, les asegura «que, visto el pliego de condiciones, no podamos conseguir local hasta dentro de 20 o 25 años».
Los vecinos de este colectivo, quieren que esta zona de la Carretera de Cádiz deje de ser ‘el Lejano Oeste’.
Respuesta del Ayuntamiento
En relación con la rehabilitación energética, el concejal de Vivienda y de la Carretera de Cádiz, Francisco Pomares, indicó a la asociación «que se pase por el Distrito», como el resto de los colectivos, para plantear esta petición.
Con respecto al resto de reclamaciones planteadas, fuentes municipales se limitaron a decir que los vecinos «disponen de canales para hacer llegar sus demandas, peticiones y observaciones como los consejos territoriales o las mesas de trabajo, entre otros órganos de participación».
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