Solidaridad
El Aeropuerto de Málaga recibe a 600 niños refugiados saharauis para pasar unas "vacaciones en paz"
Durante una semana, el aeródromo malagueño recibirá cuatro aviones procedentes de los campamentos cercanos a la ciudad argelina de Tinduf
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha iniciado este martes la operativa especial para recibir a alrededor de 600 niñas y niños refugiados saharauis que llegan a Andalucía dentro del programa Vacaciones en Paz, impulsado cada verano por la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara (FANDAS) y las Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui.
El primero de los vuelos ha aterrizado esta mañana en la infraestructura malagueña, que colabora con estos colectivos para facilitar la llegada y el regreso de los menores procedentes de los campamentos de refugiados saharauis cercanos a la ciudad argelina de Tinduf.
Desde hoy y hasta el próximo martes, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol recibirá cuatro aviones con niños y niñas de entre 8 y 12 años, que pasarán el verano con familias de acogida repartidas por toda Andalucía. En este dispositivo especial participan también Iberia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El programa 'Vacaciones en Paz' permite desde hace 30 años, salvo el parón registrado en 2020 y 2021, mejorar la calidad de vida sanitaria y alimentaria de la población infantil saharaui, además de ofrecer a los menores una estancia en un entorno de paz durante los meses de verano.
Para atender tanto la llegada como el regreso de los menores, el aeropuerto malagueño activa un dispositivo específico con el objetivo de ayudar a las organizaciones implicadas sin alterar la operativa aeroportuaria habitual de estas fechas.
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