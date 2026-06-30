Así afectaría a Málaga un terremoto similar al de Venezuela: "La provincia es zona de actividad sísmica"

El mundo mira a Venezuela tras una de las peores catástrofes naturales de los últimos tiempos en el país caribeño. Los dos terremotos de magnitud 7,5 -registrados el pasado 24 de junio en La Guaira y Caracas- dejan de momento 1.719 muertos, miles de desaparecidos y 5.034 personas heridas.

Lo ocurrido en el país venezolano nos lleva a preguntarnos si realmente estamos preparados para un seísmo de estas magnitudes. Y si en este caso, cómo afectaría un terremoto de tales características a Málaga.

De hecho hay que recordar que el pasado sábado se registraron siete pequeños terremotos - de 1,5 a 2 de magnitud- en el Valle del Guadalhorce. El que sí se dejó notar fue el de hace seis meses, el 5 de diciembre, cuando la provincia tembló tras registrarse un terremoto de magnitud 4.9 con el epicentro situado en Fuengirola. Seísmo queobligó a la Junta a activar la fase de preemergencia del Plan Ante el Riesgo Sísmico ante la posibilidad de réplicas o nuevos temblores en la zona.

Un rescatista observa escombros en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Catia La Mar (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R / Ronald Peña R / EFE

Esto demuestra una vez más, que la provincia es una "zona de actividad sísmica", tal y como afirma Enrique Carmona, sismólogo del Instituto Andaluz de Geofísica (IAG).

Carmona, explica que este tipo de seísmos "son normales". La razón radica en que en la Costa del Sol y el litoral granadino y almeriense hay dos grandes placas: la euroasiática y la africana. "Cada año se aproximan 5 milímetros. Ese acercamiento supone una liberación de energía que se siente en la superficie de la Tierra como un terremoto".

Carmona también señala que las zonas de mayor actividad sísmica en la península se encuentran en Andalucía, especialmente en las provincias de Granada y Almería.

Un autobús volcado, durante el simulacro de un terremoto en Málaga. / AIM

¿Cómo afectaría un terremoto de 7,5 a Málaga?

Ya en 2019, el Ayuntamiento de Málaga elaboró un plan sísmico para conocer de primera mano cuáles serían las consecuencias que tendría que afrontar la ciudad, en caso de un seísmo de tal magnitud.

El denominado 'Plan Sísmico de Málaga' fue elaborado por el servicio de Protección Civil del Área de Seguridad municipal y en él se detalla a qué zonas de Málaga afectaría un terremoto, viviendas dañadas y víctimas mortales.

Según las estimaciones de este plan sísmico, para que un terremoto tenga consecuencias severas en la capital debe tener entre 7 y 8,5 grados. Tal y como indican los datos analizados de este proyecto, dicha magnitud provocaría que 207.576 viviendas quedasen dañadas, lo que afectaría a unos 481.576 habitantes.

Mapa de los distritos afectados en caso de terremoto. / La Opinión

El estudio desglosa y clasifica los daños desde leves a severos o inhabitables en el caso de las viviendas y concluye que 701 edificaciones y 1.479 viviendas quedarían inhabitables; 1.365 edificios tendrían daños severos y 2.404 daños moderados; mientras que 19 construcciones quedarían colapsadas. Además, 6.916 no se verían afectadas por el temblor y más de 40.400 viviendas - 40.443 concretamente- contarían con daños leves.

El Plan Sísmico de Málaga también analiza las consecuencias del temblor por distritos. La peor parte, en caso de sismo, se la llevaría el Centro de Málaga: más de un millar de edificaciones tendrían daños severos y 16 de las 19 viviendas que quedarían colapsadas estarían en esta zona. Esto se debe a la antigüedad de las viviendas del casco histórico.

El distrito Este, Palma - Palmilla y Campanillas serían otras de las zonas de la ciudad que más viviendas con daños severos tendrían, tras el Centro. Las construcciones de Teatinos- Universidad serían las más preparadas ante un temblor de tal magnitud, ya que según las predicciones de este plan ninguna edificación tendría daños severos y sólo una tendría daños moderados.

Víctimas y personas sin hogar

Este estudio sísmico no sólo analiza qué daños sufriría la ciudad en caso de un temblor de entre 7 y 8,5 grados, sino que también hace un pronóstico de las consecuencias humanas que podrían darse.

Según las fórmulas aplicadas por los expertos, "para la totalidad del municipio de Málaga teniendo en cuenta todas las viviendas dañadas así como la distribución de estas áreas", se estiman un total de 418 heridos leves, 56 heridos graves y 14 víctimas mortales.

Por otro lado, el proyecto elaborado por el Ayuntamiento también es capaz de analizar cuántos malagueños se quedarían sin hogar en caso de que sus viviendas quedasen derruidas. El estudio indica que en Málaga, un terremoto de tal calibre dejaría inhabitables 1.479 viviendas, esto provocaría que 3.432 personas se quedarían sin hogar.

Plan sísmico de Málaga