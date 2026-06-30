Nueva ola de calor en Andalucía: qué tiempo deja en Málaga y dónde hará más calor

Andalucía afronta el comienzo de julio bajo los efectos de una nueva ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por altas temperaturas en distintos puntos de la comunidad, con valores que pueden alcanzar los 40 grados en algunas zonas.

De esas alertas se escapa, por ahora, la provincia de Málaga. Sin embargo, el inicio del mes estará marcado también por un ambiente plenamente veraniego y por "temperaturas más cálidas de lo normal", según explica Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Aemet en Málaga.

La Agencia ya venía advirtiendo de que la provincia afrontaría uno de los veranos más cálidos de las últimas décadas, con un trimestre marcado por episodios de calor intenso. En el caso de Andalucía, las estimaciones estacionales apuntan a que lo más probable es que julio, agosto y septiembre sean más cálidos de lo habitual.

Máximas de hasta 35 grados en Coín y Ronda

Durante los primeros días de julio, las temperaturas máximas rondarán los 32 grados en buena parte de la provincia de Málaga. Los valores más altos se esperan en el interior, especialmente en Coín y Ronda, donde los termómetros podrán alcanzar los 35 grados.

También se prevén temperaturas elevadas en Antequera, con máximas en torno a los 34 grados. En la capital y en el litoral, el calor será algo más contenido durante el día, aunque el ambiente seguirá siendo cálido y húmedo.

Noches tropicales en Málaga, el Guadalhorce y la Costa del Sol

El episodio vendrá acompañado de noches tropicales y tórridas en varias zonas de la provincia. Las temperaturas mínimas no bajarán de los 23 grados en la capital, el valle del Guadalhorce y la Costa del Sol.

En cambio, en puntos del interior como Ronda y Antequera, las mínimas serán algo más frescas, con valores previstos entre los 20 y los 21 grados.

Aemet prevé un trimestre más cálido de lo normal en Andalucía

Según las estimaciones de la Aemet para este verano, Andalucía tiene un 60% de probabilidad de registrar temperaturas por encima de lo habitual durante el trimestre formado por julio, agosto y septiembre.

El mismo mapa estacional otorga un 30% de probabilidad a que las temperaturas se sitúen dentro de valores normales y solo un 10% a que el trimestre sea más fresco de lo habitual.

España, bajo avisos por altas temperaturas

El calor será generalizado en buena parte del país. Casi toda España entrará en aviso por altas temperaturas este martes, en una jornada en la que la Aemet activará el nivel rojo de peligro extraordinario en Andalucía, Cantabria y el País Vasco.

Otras diez comunidades autónomas permanecerán en alerta naranja. La previsión apunta a que los termómetros superen de forma generalizada los 35 grados en la Península y Baleares, con valores de 38 grados en amplias zonas del interior. El pico se espera en Córdoba, donde se prevén máximas de hasta 44 grados.

La afección térmica será especialmente severa en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en el interior cantábrico, donde los valores locales podrán oscilar entre los 40 y los 42 grados.