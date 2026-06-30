El Auditorio de Málaga ajusta su hoja de ruta: el Ayuntamiento quiere poner la primera piedra antes de fin de año

La Junta de Andalucía ha modificado el convenio que firmó con el Ayuntamiento de Málaga para financiar la construcción del futuro Auditorio de la Música. El cambio no afecta a la aportación autonómica, que seguirá siendo de 25 millones de euros, sino que adapta el calendario de los pagos y de la ejecución del proyecto al ritmo con el que avanzan los trámites para su construcción.

El acuerdo original, firmado en diciembre de 2024, recogía la concesión de esa ayuda económica para impulsar una de las principales infraestructuras culturales previstas en la ciudad.

Un calendario adaptado al avance del proyecto

La actualización del acuerdo responde a los últimos pasos dados por el Ayuntamiento para poner en marcha la construcción del auditorio. En concreto, incorpora los resultados de la consulta preliminar al mercado, un procedimiento que ha permitido concretar tanto el presupuesto definitivo de las obras como los plazos estimados para su ejecución.

Con esta adenda, la Junta y el Ayuntamiento acompasan el calendario de los desembolsos públicos al ritmo previsto de la obra y adaptan también los plazos para ejecutar y justificar la subvención destinada a la construcción y dotación del equipamiento cultural.

La modificación llega después de que el Consistorio, a través de Promálaga, iniciara los trámites previos a la licitación del proyecto, con una consulta dirigida a constructoras y empresas especializadas para recabar información antes de redactar el pliego definitivo del contrato.

Cartel que anuncia el auditorio de Málaga en la plataforma de San Andrés del puerto / L. O.

Licitación en marcha

Tras ese proceso de consulta, el Ayuntamiento prevé sacar a concurso las obras en los próximos meses con el objetivo de colocar la primera piedra entre octubre y noviembre, si se cumplen los plazos previstos.

El futuro Auditorio de la Música se levantará en la plataforma de San Andrés, en terrenos del Puerto de Málaga. El proyecto cuenta con una inversión estimada de 209 millones de euros y un plazo de ejecución de 48 meses, por lo que su apertura se proyecta hacia 2030.

Un equipamiento para cerca de 2.000 espectadores

El edificio ocupará más de 30.000 metros cuadrados y dispondrá de una sala principal con capacidad cercana a las 2.000 plazas, además de una sala de cámara, espacios de ensayo, camerinos, áreas técnicas, dependencias administrativas y zonas de restauración.

El complejo, diseñado por los arquitectos Federico Soriano y Agustín Benedicto, incluirá también un aparcamiento subterráneo, nuevas conexiones viarias y peatonales, así como la urbanización del entorno de la explanada de San Andrés.

En el reparto de la financiación, el Ayuntamiento mantiene comprometidos 20 millones de euros y la Junta aportará los 25 millones recogidos en el convenio. El Consistorio sigue confiando en que el Estado se sume al proyecto, aunque el Ministerio de Cultura mantiene, por ahora, su decisión de no participar en la financiación del auditorio.