La Cheesequería inaugura nuevo local en Huelin y lo celebrará regalando 1.000 tartas de queso gratis

La Cheesequería continúa su crecimiento en la Málaga con la apertura de un nuevo establecimiento en el barrio de Huelin, que abrirá sus puertas el próximo miércoles 1 de julio.

Para celebrar esta nueva apertura, la marca ha preparado una acción especial dirigida a todos los asistentes: el reparto gratuito de 1.000 tartas de queso a partir de las 19:30 horas, hasta agotar existencias. Los asistentes podrán conocer el nuevo establecimiento y descubrir una amplia variedad de recetas, desde las más clásicas hasta las propuestas más innovadoras.

La apertura supone un nuevo paso en la expansión de La Cheesequería, una marca especializada exclusivamente en tartas de queso artesanales que ha convertido este postre en el eje central de su propuesta gastronómica. Y que solo en el mes de junio ha abierto bajo la marca El Caserito dos nuevos locales: una cheesquería en el Centro Comercial Miramar de Fuengirola y el chiringuito FOMO Playa en Pedregalejo.

Datos de la inauguración

La inauguración tendrá lugar el miércoles 1 de julio de 2026, a partir de las 19:30 horas, en el nuevo local de La Cheesequería, situado en Calle Tomás Echeverría, 13, en la zona de Carretera de Cádiz (Málaga).

Como parte de la celebración, la marca ofrecerá una acción especial de apertura consistente en el reparto gratuito de un millar de tartas de queso, que se entregarán hasta agotar existencias.

Sobre La Cheesequería

La Cheesequería es una marca especializada en tartas de queso artesanales elaboradas en su propio obrador. Su propuesta combina recetas tradicionales con creaciones innovadoras y ofrece una amplia variedad de sabores elaborados con ingredientes cuidadosamente seleccionados.

La compañía cuenta con presencia en distintas ciudades andaluzas y continúa su crecimiento con nuevas aperturas que consolidan su posición como una de las marcas especializadas en cheesecake de referencia en el sur de España.

Todos los locales de la marca en Málaga y Granada

El grupo malagueño El Caserito comenzó con La Cheesequería, una marca que cueenta ya con siete locales, a los que se suman dos en Fuengirola y uno en Granada.

Además de las tartas de queso, El Caserito etá detrás de marcas como La Cheesequería, FOMO Bar, FOMO Playa y USB, su propuesta vinculada al mundo de las hamburguesas.