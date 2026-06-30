Cortes de tráfico en la plaza de la Victoria de Málaga: así será el desvío hasta septiembre

El avance de las obras de renovación urbana de Lagunillas obligará a cortar al tráfico desde este miércoles, 1 de julio, el vial norte de la plaza de la Victoria, en el distrito Centro de Málaga. La restricción se mantendrá, según la previsión municipal, hasta aproximadamente mediados de septiembre.

El corte forma parte de la cuarta y última fase de los trabajos de revitalización de este entorno, que afectan a calle Lagunillas, la propia plaza de la Victoria y otros espacios próximos del Centro histórico.

Cómo afecta el corte de tráfico en la plaza de la Victoria

La medida supondrá cambios en la movilidad para los vehículos que necesiten acceder a calle Altozano. El itinerario alternativo habilitado discurrirá desde calle Cristo de la Epidemia, bajando por calle Mendizábal, Puerto Parejo y Párroco Ruiz Furest, hasta llegar a la intersección con Altozano.

El Ayuntamiento recomienda tener en cuenta este desvío durante los próximos meses, especialmente en las horas de mayor tránsito en el entorno de la Victoria, Capuchinos y Lagunillas, una zona con alta presencia de residentes, comercios y desplazamientos hacia el Centro.

La parada de taxis cambia de ubicación de forma provisional

Las obras también obligarán a modificar temporalmente la ubicación de la parada de taxis de la plaza de la Victoria. Mientras duren los trabajos, se trasladará al acerado noreste de la misma plaza, en la confluencia con calle Ferrándiz.

Esta ubicación provisional se mantendrá hasta que finalicen las actuaciones previstas en esta última fase de la renovación urbana del entorno de Lagunillas.

Qué obras se están haciendo en Lagunillas

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, adjudicó a Construcciones Lasor S.L. la segunda fase del proyecto de renovación urbana del entorno de la barriada de Lagunillas por un importe de 2.460.648,82 euros, IVA incluido, y con un plazo de ejecución de 12 meses.

Las actuaciones se centran en la revitalización de calle Lagunillas, incluida la plaza de la Victoria, y de la plaza Miguel de los Reyes. El proyecto forma parte de una intervención integral en este ámbito del Centro, con mejoras en los servicios urbanos, la accesibilidad y la imagen de las calles.

Más espacio peatonal, menos tráfico de paso y zonas verdes

El objetivo municipal es favorecer el tránsito peatonal, reducir el tráfico de paso y avanzar hacia un espacio urbano más amable, accesible y con mayor presencia de zonas verdes.

La intervención incorpora también medidas orientadas a la reducción de emisiones, la mejora ambiental y la instalación de elementos verdes y captadores de CO2, dentro de una estrategia de regeneración urbana más amplia.

Otras calles de Lagunillas, próximas a finalizar

En paralelo, las obras del denominado ámbito 2 están próximas a finalizar. Esta intervención comprende la renovación de Coto de Doñana, Alonso Benítez, Vital Aza, pasaje Valentín Martínez, Huerto del Conde y parte de Cobertizo del Conde.

La renovación de Lagunillas se incluye en el plan de actuación integrado Conecta_Málaga, una estrategia municipal que promueve la regeneración y revitalización urbana de tres ámbitos de la ciudad: Centro-Norte, Las Flores y Cruz del Humilladero.

El proyecto se ha presentado a la convocatoria de Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, dentro del marco de desarrollo urbano sostenible y con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER 2021-2027.