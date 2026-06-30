Desarticulada una red de prostitución que operaba en Málaga: liberan a una mujer cuando iban a enviarla a Arabia Saudí

La Policía Nacional ha desarticulado una red de explotación sexual de mujeres colombianas obligadas a prostituirse en pisos de Bilbao y Málaga. En esta operación se han detenido a cinco personas, entre los que se encuentra el responsable de la organización, y se ha liberado a una víctima que iba a ser trasladada a Arabia Saudí.

Les ofrecían un falso trabajo de hostelería

Fue en noviembre de 2025 cuando se comenzó la investigación. La víctima denunció haber sido captada en Colombia por una mujer que le ofreció un supuesto puesto de trabajo relacionado con la hostelería en España y le facilitó toda la infraestructura necesaria, incluidos billetes de avión, reservas hoteleras y dinero para aparentar una entrada legal como turista.

Una vez en España, la denunciante fue trasladada a diferentes pisos dedicados a la prostitución ubicados en Bilbao y Málaga, donde habría sido explotada sexualmente bajo el control de varios miembros de la organización.

Además, la investigación determinó que las víctimas contraían una deuda económica por los gastos del viaje y la manutención. Los detenidos se aprovechaban de esta situación para intimidarlas y amenazarlas, forzándolas a saldar la deuda con el 100% de los beneficios del ejercicio de la prostitución.

Gracias a la denuncia de un familiar de la víctima, en la que se alertó de que la joven sufría explotación sexual y privación de libertad en un inmueble de Málaga, los agentes pudieron interceptarla justo antes de ser trasladada a Arabia Saudí para seguir prostituyéndose. Sin embargo, antes de ser enviada al país la Policía detuvo en Málaga a dos personas que ingresaron en prisión.

Cuatro detenidos

A partir de ese momento se desarrolló una investigación policial que condujo en marzo a la detención de otros dos integrantes en Lugo y Getafe (Madrid).

De manera paralela, y en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, se llevó a cabo una nueva entrada y registro en la ciudad colombiana de Pereira, donde fue arrestado el presunto responsable de la captación de mujeres en origen.

Durante la investigación, los agentes lograron identificar a una víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y detectaron la posible existencia de una segunda mujer afectada por hechos similares, por lo que continúan las gestiones para su localización y protección.

Además de los delitos relacionados con la trata de seres humanos y la prostitución coactiva, la investigación permitió acreditar que la organización también se dedicaba presuntamente a la venta de sustancias estupefacientes a clientes de los pisos donde explotaban sexualmente a las víctimas.

Los cinco detenidos han sido puestos a disposición judicial y cuatro de ellos permanecen en prisión provisional.