El documental Ruta del Éxito, de Javier Gaspar, llega a Amazon Prime Video
La producción recoge una mirada inspiradora sobre desarrollo personal, libertad financiera y bienestar integral a través de la experiencia vital y profesional del empresario, mentor y autor malagueño
El documental Ruta del Éxito, protagonizado por Javier Gaspar, ya cuenta con ficha oficial en Amazon Prime Video. La obra supone un nuevo hito en la expansión de Ruta del Éxito, el proyecto de formación y acompañamiento creado por Gaspar para ayudar a profesionales, emprendedores y empresarios a construir una vida con mayor claridad, propósito y equilibrio.
La ficha oficial de Prime Video presenta Ruta del Éxito como “un documental inspirador” centrado en el desarrollo personal, la libertad financiera y el bienestar integral a través de la experiencia y enseñanzas de Javier Gaspar. La producción, dirigida por Alejandro Santaella y producida por Abismo Caracol, tiene una duración de 1 hora y 48 minutos.
La filosofía del método Ruta del Éxito
El documental profundiza en la filosofía que sostiene el método Ruta del Éxito: el verdadero éxito no se limita a los resultados económicos, sino que integra mentalidad, propósito, liderazgo personal, bienestar, libertad y contribución. A través de esta pieza audiovisual, Gaspar comparte una visión práctica y humana del crecimiento personal y profesional, basada en más de 38 años de experiencia en ventas, empresa, formación y desarrollo personal.
“Para nosotros, que Ruta del Éxito llegue a Amazon Prime Video es una alegría enorme y también una responsabilidad. Este documental no habla solo de éxito profesional; habla de vida, de propósito, de libertad y de la importancia de no esperar a tocar fondo para empezar a vivir con sentido”, señala Javier Gaspar.
La trayectoria de Javier Gaspar está marcada por una profunda transformación personal. Tras décadas de éxito profesional en el ámbito empresarial e inmobiliario, vivió una crisis vital que él mismo ha definido como su “Gran Leñazo”. Aquella experiencia se convirtió en un punto de inflexión que le llevó a redirigir su vida hacia una misión clara: acompañar a otras personas a reconectar con su propósito, ordenar sus prioridades y avanzar hacia sus metas sin perder el equilibrio personal.
Ruta del Éxito nace precisamente de esa combinación entre experiencia empresarial, formación de alto rendimiento y sensibilidad humana. El programa propone un camino de autoconocimiento, mentalidad, liderazgo, estrategia y acción para quienes desean mejorar sus resultados, pero también vivir de una manera más coherente con sus valores.
La llegada del documental a Prime Video permite acercar esta filosofía a una audiencia más amplia y refuerza el posicionamiento de Javier Gaspar como una de las voces actuales en el ámbito del desarrollo personal, la mentalidad emprendedora y la formación empresarial con propósito.
Enlace a la ficha oficial: https://www.primevideo.com/-/es/detail/0JVD2GHESZT0NOCHEAOLV7N1RP?ref_=share_ios_movie
Una visión nacida de la experiencia
Javier Gaspar es empresario, mentor, formador y autor. Cuenta con más de 38 años de experiencia en ventas, empresa y desarrollo profesional. Ha fundado más de 10 empresas, ha formado a miles de personas y ha desarrollado programas de acompañamiento orientados a mejorar la mentalidad, el liderazgo, la libertad financiera y el bienestar integral de profesionales, emprendedores y empresarios.
Es autor del libro ‘12+1 faros para una vida con sentido’ y de ‘Vive, gilipollas’, así como creador de Ruta del Éxito, un proyecto que combina estrategia empresarial, desarrollo personal y propósito vital para ayudar a las personas a construir una vida más consciente, abundante y coherente.
Un método para construir éxito con sentido
Ruta del Éxito es un programa de formación y acompañamiento creado por Javier Gaspar. Su objetivo es ayudar a profesionales, empresarios y emprendedores a reconectar con su propósito, ordenar sus prioridades, mejorar su mentalidad y diseñar un plan de acción para alcanzar sus metas personales, profesionales y económicas.
El método integra herramientas de autoconocimiento, liderazgo personal, mentalidad de alto rendimiento, estrategia empresarial, ventas, productividad y bienestar.
Próxima edición del programa
Muy pronto se abrirán las listas para formar parte de la próxima edición de Ruta del Éxito, una nueva oportunidad para profesionales, emprendedores y empresarios que quieran trabajar su mentalidad, ordenar sus prioridades y construir un plan claro para avanzar hacia una vida con más propósito, libertad y resultados.
Las personas interesadas podrán acceder a una lista prioritaria a través de este enlace: https://www.rutadelexito.com/inscripcion-webinar/
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