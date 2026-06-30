¿Dónde encontrar la gasolina a un mejor precio en Málaga tras prorrogarse las ayudas estatales?

La prórroga en las ayudas públicas a los combustibles, gasolinas y gasóleos, para los tres próximos meses, así como el incremento del paso de buques petroleros por Ormuz, permiten llenar el depósito a un menor precio en las últimas horas del mes de junio y a las puertas de la operación salida de vacaciones. Así se ha reforzado la tendencia de la pasada semana. Pero, ¿dónde podemos encontrar a un menor coste el litro de gasolina en Málaga?

Accedemos como de costumbre a la web geoportalgasolineras.es, que como herramienta estatal actualiza a diario los precios por litro en función de los municipios, provincias o territorios. Y así localizamos el litro de gasolina a apenas 1,30 euros en la cooperativa Nuestra Señora del Carmen de Cuevas de San Marcos y en la Olivarera Trabuco de Villanueva del Trabuco. A continuación, a 1,32 euros podemos repostar este combustible en tres gasolineras de Arroyo de la Miel, dos de la red de Ballenoil y otra perteneciente a Petroprix.

Mejores precios para aquel combustible que de momento se paga más caro

El gasóleo sigue por encima de la gasolina en cuando a su precio, aunque la diferencia no deja de reducirse desde finales de esta pasada primavera. Llegó a estar a más de dos euros por litro cuando estalló la guerra en Irán, a finales de marzo, pero ahora marca 1,36 euros en la gasolinera ya reseñada de Cuevas de San Marcos. Y en la de Villanueva del Trabuco, este combustible esá a 1,375 euros.

Las siguientes tres estaciones con el gasoil a 1,38 euros se encuentran en el término municipal de Vélez-Málaga. Una pertenece al grupo Eroski y se localiza en el centro comercial El Ingenio y las otras dos, de EasyGas y Gueroil, las encontramos en el cruce de Cajiz junto a la autovía A-7.

Volverá este miércoles a aplicarse el IVA del 21%, pero se bonifica el litro con 15 céntimos en julio

Los responsables de gasolineras consultados han aplaudido la medida del Gobierno de aplicar una ayuda de 15 céntimos al litro de combustible, justo cuando este miércoles se recupere el IVA al 21%. Habían expresado su inquietud ante la más que previsible subida de gasolinas y gasóleos en plena operación salida.

Aún con el estallido de la guerra y como hace unos días recordábamos, de enero a mayo la venta de combustibles incluso ha experimentado un repunte respecto a los números para este mismo periodo contabilizados en 2025. Ni siquiera que el conflicto bélico haya disparado la venta de vehículos que no dependen al 100% de los combustibles fósiles ha invertido la curva en este capítulo.

Recuperación escalonada del precio sin ninguna bonificación por parte del Gobierno central

El Consejo de Ministros ha anunciado este lunes un nuevo escudo de medidas, que toma el relevo al aprobado en marzo para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán. Así se han prorrogado algunas medidas o alterado otras. A partir del 1 de julio el IVA de las gasolinas y gasóleos vuelve a entrar en vigor, si bien es cierto que se aplicará durante el próximo mes una bonificación en el surtidor de 15 céntimos por litro.

Esta ayuda pública "irá desapareciendo de forma escalonada" a medida que se normalice la situación en los mercados energéticos. El Ejecutivo atiende así a la recomendación de la Comisión Europea de que la respuesta a la crisis no se haga a través del IVA, sino de otros tributos.

La bonificación en el impuesto Especial de Hidrocarburos "se irá retirando de forma progresiva los próximos meses hasta desaparecer por completo en octubre". La reducción será así de 15 céntimos por litro en julio; de 10 céntimos, en agosto y de 5 céntimos ya en septiembre.

Otras novedades que van a beneficiar al bolsillo de los consumidores de cara al periodo estival

El Gobierno central mantiene la cláusula automática de reactivación, por la que se volvería a la reducción de 20 céntimos/litro en el tributo (vigente hoy día) si la inflación de los carburantes supera el 15%. "Los precios de la energía seguirán por encima de los niveles preguerra durante un tiempo", alega el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

Ha explicado que se mantiene la subvención de 20 céntimos por litro a los profesionales del sector agrícola y pesquero y, en el caso de los primeros, se añaden 165 millones de euros (a los 500 que ya se contemplaron) para la compra de fertilizantes.

Repostar esta semana permite encontrar nuevos descuentos respecto a los números de hace pocos días. / L. O.

Más medidas anunciadas por el ministro Carlos Cuerpo para la producción eléctrica

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicará la lista de las estaciones de servicio donde aprecie "comportamientos anómalos" en relación con los precios de los combustibles que no trasladen al surtidor la rebaja en el impuesto especial de Hidrocarburos que se ha prorrogado.

Otro de los anuncios destacados tiene que ver con la supresión progresiva a lo largo de los próximos meses del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), más conocido como impuesto del 7%, y su desaparición definitiva en 2028. Este tributo lo pagan todo tipo de hogares o negocios como añadido a su consumo eléctrico y tanto la industria como las propias empresas eléctricas venían reclamando su eliminación desde hace años.