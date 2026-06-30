El enganche de un camión con un cable deja cuatro vehículos afectados y retenciones en la A-7 por Mijas

El desprendimiento de un cable tras quedarse enganchado con un camión ha generado complicaciones en el tráfico esta mañana en Málaga en la A-7 a la altura de Mijas. Más de cuatro kilómetros de retenciones y cuatro vehículos afectados han sido el resultado del enganche de un camión con el tendido eléctrico, en el kilómetro 1027.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, sobre las 08.20 de la mañana varias llamadas alertaban de la caída de un cable de acero en el carril derecho de la citada vía, en sentido Marbella. El incidente provocó el corte de los carriles de ambos sentidos y cuatro vehículos han resultado dañados.

No se han registrado heridos

El 112 movilizó a Bomberos, Guardia Civil de Tráfico y operarios de mantenimiento de la vía. Desde el 112 afirman que no se han registrado heridos, por lo que no se ha requerido la presencia de sanitarios.

Sobre las 08.55 horas se ha retirado el cable de la vía, según han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico, pero continúan las retenciones a lo largo de más de 4 kilómetros.