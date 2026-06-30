Sucesos
El enganche de un camión con un cable deja cuatro vehículos afectados y retenciones en la A-7 por Mijas
El incidente, registrado a las 08.20 de la mañana del martes, ha provocado la caída del cable en el carril derecho del kilómetro 1027. No se han registrado heridos
El desprendimiento de un cable tras quedarse enganchado con un camión ha generado complicaciones en el tráfico esta mañana en Málaga en la A-7 a la altura de Mijas. Más de cuatro kilómetros de retenciones y cuatro vehículos afectados han sido el resultado del enganche de un camión con el tendido eléctrico, en el kilómetro 1027.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, sobre las 08.20 de la mañana varias llamadas alertaban de la caída de un cable de acero en el carril derecho de la citada vía, en sentido Marbella. El incidente provocó el corte de los carriles de ambos sentidos y cuatro vehículos han resultado dañados.
No se han registrado heridos
El 112 movilizó a Bomberos, Guardia Civil de Tráfico y operarios de mantenimiento de la vía. Desde el 112 afirman que no se han registrado heridos, por lo que no se ha requerido la presencia de sanitarios.
Sobre las 08.55 horas se ha retirado el cable de la vía, según han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico, pero continúan las retenciones a lo largo de más de 4 kilómetros.
- Tres fallecidos irlandeses al caer un vehículo por un barranco en la A-7 por Málaga
- Mafalda, uno de los reyes del campero en Málaga, echa el cierre: 'No podemos abrir
- Una de las piscinas naturales más visitadas de Málaga, en este pequeño pueblo de 800 habitantes: una enorme poza con cascadas y senderos
- La Noche de San Juan toma hoy las playas de la provincia de Málaga con música, júas y actividades
- Así se evita en Málaga una fuerte caída de turistas para este verano
- El barrio malagueño de Churriana, más cerca de ser una asignatura en Bachillerato
- La Guardia Civil investiga el accidente en Málaga en el que han muerto tres irlandeses tras despeñarse desde la A-7: colisionaron con otro coche cuando ya habían perdido el control
- El gran parque acuático gratuito a una hora de Málaga que abre este fin de semana con 1.000 metros cuadrados de atracciones, toboganes enormes y piscinas